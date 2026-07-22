Curier Județean

Misiune pe litoralul din România pentru DSVSA Alba: Controale la restaurante și terase pe parcursul întregii veri

Bogdan Ilea

Publicat

acum 9 minute

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Misiune pe litoralul din România pentru DSVSA Alba: Controale la restaurante și terase pe parcursul întregii veri

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Alba participă, în această vară, la efortul național de protejare a sănătății consumatorilor, prin implicarea în activitatea Comandamentului Estival Regional 2026.

Patru inspectori sanitar-veterinari din cadrul DSVSA Alba desfășoară, prin rotație, activități de control oficial pe litoralul Mării Negre, alături de colegi din Constanța și din alte județe ale țării. În perioada 15 iunie – 16 august 2026, fiecare inspector este delegat pentru o perioadă de două săptămâni, asigurând astfel prezența reprezentanților DSVSA Alba pe întreaga durată a sezonului estival.

Participarea inspectorilor din Alba face parte din programul național coordonat de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), care urmărește consolidarea siguranței alimentare, protejarea sănătății publice și prevenirea incidentelor alimentare în zonele turistice cu aflux ridicat de vizitatori.

Acțiunile de control se desfășoară atât pe litoralul Mării Negre, cât și în Delta Dunării și vizează menținerea unui nivel ridicat de siguranță alimentară și de protecție a consumatorilor pe parcursul sezonului estival.

În cadrul activităților de control oficial, echipele ANSVSA verifică unități de alimentație publică, restaurante, terase, unități de tip fast-food, cantine, magazine alimentare, depozite și alte unități care produc, procesează, depozitează, transportă sau comercializează produse alimentare.

Controalele urmăresc respectarea condițiilor de igienă și funcționare, asigurarea trasabilității produselor alimentare, respectarea cerințelor privind depozitarea și transportul, menținerea lanțului termic, implementarea procedurilor bazate pe principiile HACCP, respectarea normelor privind informarea consumatorilor, precum și gestionarea corespunzătoare a deșeurilor și a subproduselor de origine animală.

În paralel cu participarea la Comandamentul Estival Regional 2026, DSVSA Alba desfășoară și intensifică, în această perioadă, acțiunile de control oficial în unitățile din zonele de interes turistic ale județului, pentru verificarea respectării normelor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, în vederea protejării sănătății consumatorilor, se arată într-un comunicat de presă transmis de DSVSA Alba.

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