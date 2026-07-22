Un liceu din Alba, în top 35 specializări din țară la admiterea la liceu din 2026. S-au ocupat toate locurile

Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia ocupă locul 34 în topul primelor 50 de specializări din țară, clasament realizat pe baza ultimelor medii de admitere în urma repartizării computerizate la liceu din 2026.

Toate locurile la cele 5 specializări ale liceului au fost ocupate. Mai exact, la matematică-informatică au fost repartizate toate cele 84 de locuri disponibile. La fel și la Ştiinţe ale Naturii (28 de locuri), Filologie (28 de locuri), Filologie – limba franceză (28 de locuri) și Ştiinţe Sociale (28 de locuri).

Ultima medie de admitere din anul 2026 la Colegiul Național Horea, Cloșca și Crișan din Alba Iulia la fiecare specializare:

Matematică-Informatică – 9.00

Ştiinţe ale Naturii – 9.37

Filologie română/engleză 8.77

Filologie română/franceză – 8.35

Ştiinţe Sociale – 8.80

Reamintim că, Ministerul Educației a publicat, miercuri, 22 iulie 2025, ierarhia mediilor din Alba și celelalte județe pentru înscrierea la studii liceale. Ierarhia pentru admiterea la liceu conține lista absolvenților de gimnaziu care au susținut Evaluarea Națională. Ei sunt ordonați după media de admitere la liceu – care este media notelor de la examene – și ținând cont de mai multe criterii de departajare în cazul candidaților cu medii egale.