Curier Județean

Admitere liceu 2026 | Topul liceelor și specializărilor din Alba, după mediile de intrare la repartizarea computerizată

Bogdan Ilea

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Admitere liceu 2026 | Topul liceelor și specializărilor din Alba, după mediile de intrare la repartizarea computerizată

Admiterea la liceu 2026 reprezintă unul dintre cele mai importante momente pentru absolvenții claselor a VIII-a, iar alegerea liceului poate influența parcursul lor educațional. Pentru a veni în sprijinul elevilor și părinților, am realizat un top al celor mai bune 10 licee din județul Alba, clasificate pe baza mediilor de intrare la admiterea din 2026.

Topul liceelor și specializărilor din Alba, după mediile de intrare la repartizarea computerizată

Numele liceului | Profilul | Specializarea | Nivelul | Forma de învățământ | Ultima notă | Limba de predare | Nr. locuri ocupate | Nr. total de locuri

1 COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA Real Ştiinţe ale Naturii Liceal Invatamant de zi 9.37 Limba româna – 28 28

2 COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA Real Matematică-Informatică Liceal Invatamant de zi 9.00 Limba româna – 84 84

3 COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA Umanist Ştiinţe Sociale Liceal Invatamant de zi 8.80 Limba româna – 28 28

4 COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA Umanist Filologie Liceal Invatamant de zi 8.77 Limba româna ENG 28 28

5 Colegiul Național „Lucian Blaga” Sebeș Real Matematică-Informatică Liceal Invatamant de zi 8.70 Limba româna –  56 56

6 Colegiul Național „Lucian Blaga” Sebeș Real Ştiinţe ale Naturii Liceal Invatamant de zi 8.70 Limba româna –  28 28

7 COLEGIUL ECONOMIC „DIONISIE POP MARȚIAN” ALBA IULIA Servicii Tehnician în activități economice / Comerciant – vânzător Liceal Invatamant de zi 8.67 Limba româna –  28 28

8 COLEGIUL ECONOMIC „DIONISIE POP MARȚIAN” ALBA IULIA Servicii Tehnician în turism / Lucrător hotelier Liceal Invatamant de zi 8.37 Limba româna – 28 28

9 COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA Umanist Filologie Liceal Invatamant de zi 8.35 Limba româna FRA 28 28

10 Colegiul Național „Titu Maiorescu” Aiud Real Matematică-Informatică Liceal Invatamant de zi 8.32 Limba româna –  28 28

Citește și: ADMITERE LICEU 2026: Ierarhia mediilor din Alba și celelalte județe pentru înscrierea la studii liceale publicată de Ministerul Educației

Repartizarea se realizează realizată automat, la nivel național, printr-un algoritm informatic care ține cont de trei factori:

*Media de admitere (formată exclusiv din media obținută la Evaluarea Națională 2026)

*Opțiunile completate în fișa de înscriere, în ordinea preferințelor

*Numărul de locuri disponibile la liceele din județ sau din București

Elevii cu cele mai mari medii sunt repartizați primii. Pentru fiecare candidat, algoritmul caută prima opțiune de pe listă unde mai sunt locuri libere. Dacă toate opțiunile sunt deja ocupate de elevi cu medii mai mari, candidatul rămâne nerepartizat, indiferent de nota obținută.

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