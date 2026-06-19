VIDEO | Când se vor încheia lucrările la noua bază sportivă cu parcare de sute de metri pătrați din Tiur. Primar: „Se lucrează în ritm accelerat”
Când se vor încheia lucrările la noua bază sportivă cu parcare de sute de metri pătrați din Tiur. Primar: „Se lucrează în ritm accelerat”
Primarul municipiului Blaj, Gheorghe Valentin Rotar, a anunțat, vineri, 19 iunie 2026 care este termenul de finalizare a lucrărilor de la noua și moderna bază sporttivă din Tiur, care va fi dotată, între altele, cu o parcare generoasă, de sute de metri pătrați.
„Lucrările se desfășoară într-un ritm accelerat. Avem obiectiv ca până în 30 august, la prima etapă competițională, să finalizăm această bază. Este o bază în valoare de aproximativ 300.000 de euro.
În fața bazei o să fie și o parcare de 800 de metri pătrați. Bineînțeles, vom avea tribunele (doar cadrele montate actualmente). Vom avea tot ce înseamnă vestiare, pentru jucători și arbitri, sală de fitness etc. Absolut toate condițiile pentru buna desfășurare a activităților sportive.
Această bază va fi folosită până când vom finaliza stadionul mare și de CIL Blaj. Și, bineînțeles, va fi folosită de toți doritorii de sport, de mișcare, dar în special de echipa din Tiur, echipa care anul acesta a câștigat Liga 5”, a precizat edilul din „Mica Romă”.
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