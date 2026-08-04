Apel umanitar pentru o mămică cu 2 fetițe, din Abrud: Andreea a fost diagnosticată cu cancer cu multiple metastaze și are nevoie de sprijin financiar pentru un tratament costisitor

Andreea, o tânără mămică a două fetițe din Abrud, luptă pentru fiecare zi de viață, după ce a fost diagnosticată cu o boală necruțătoare: cancer. Deși a urmat un tratament care a dat rezultate, din motive care nu au ținut de ea, a fost nevoită să întrerupă terapia, iar boala a avansat.

În prezent, Andreea are nevoie urgent de sprijin financiar pentru un tratament costisitor, care depășește cu mult posibilitățile familiei. Persoanele care o pot ajuta, pot face donații în contul de mai jos:

TITULAR: HAJA ANDREI MARCEL

IBAN: RO66BTRLRONCRT0639796501

,,Astăzi vă rog din suflet să vă opriți câteva minute și să citiți povestea Andreei Alexandra Haja, o mamă a două fetițe minunate, care de mai bine de un an luptă neîncetat cu una dintre cele mai grele boli – cancerul.

Totul a început anul trecut, când, în urma unei anemii severe, Andreea a observat că pierde sânge prin scaun. A mers de urgență la investigații, unde medicii i-au făcut atât o endoscopie, cât și o colonoscopie. În urma colonoscopiei a fost descoperită o formațiune polipoidă de aproximativ 4 cm, din care s-a recoltat biopsie.

Rezultatul biopsiei i-a schimbat viața într-o clipă: adenocarcinom de colon.

Au urmat investigații complexe – CT și RMN cu substanță de contrast Primovist. Din păcate, veștile au fost și mai dure. Boala nu era doar la nivelul colonului, ci se răspândise deja în cavitatea abdominală, fiind diagnosticată cu carcinomatoză peritoneală, încă de la început în stadiul IV, inoperabil.

Cu toate acestea, Andreea nu a renunțat. A început tratamentul la Institutul Oncologic din Cluj-Napoca, unde a urmat 12 ședințe de chimioterapie FOLFOX.

Rezultatele au fost încurajatoare și au adus speranță. Carcinomatoza peritoneală dispăruse, iar tumora de la colon se micșorase de la 4 cm la aproximativ 2 cm.

Din păcate, tratamentul trebuia continuat după trei luni. Din motive independente de voința ei, acest lucru nu s-a întâmplat. Controlul imagistic a fost amânat, iar medicul curant a trimis-o la un nou CT abia în luna mai. Rezultatul a arătat ceea ce nimeni nu și-ar fi dorit: boala progresase din nou.

În încercarea de a găsi o soluție, Andreea a fost îndrumată către un studiu clinic în Milano, Italia, unde urma să fie analizată posibilitatea unui tratament cu molecule noi și terapii inovatoare. După evaluare, i s-a recomandat să revină în România pentru continuarea tratamentului.

Nevrând să renunțe, Andreea a căutat și o altă opinie medicală. A ajuns la Dr. Moldovan, medic specializat în chirurgie oncologică. Acesta a analizat ultimul CT și a decis să efectueze un nou RMN pentru a vedea exact situația bolii.

Din păcate, investigația a adus o nouă lovitură: multiple metastaze la ovare, ficat, peritoneu și în alte zone afectate de boală.

În urma acestor rezultate, împreună cu Dr. Banu, medic oncolog, s-a hotărât ca Andreea să rămână sub supravegherea echipei lor medicale și să urmeze tratamentul recomandat.

O parte dintre servicii sunt decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate, însă numeroase analize complexe, investigații, medicamente și spitalizările periodice trebuie plătite. Andreea are nevoie de internare aproximativ o dată la două săptămâni, iar costurile sunt din ce în ce mai greu de suportat.

În spatele acestui diagnostic nu este doar un pacient. Este o mamă. Două fetițe își așteaptă mama acasă și au nevoie de ea.

Astăzi, Andreea are nevoie de noi. Orice donație, indiferent de sumă, o ajută să continue lupta.

Dacă nu puteți dona, vă rugăm să distribuiți această postare. Uneori, o simplă distribuire poate ajunge la persoana care poate face diferența.

Haideți să îi oferim Andreei speranță, putere și șansa de a continua să lupte pentru viața ei și pentru cele două fetițe care au cea mai mare nevoie de mama lor.

Fiecare donație înseamnă o speranță. Fiecare distribuire poate salva o viață. DOMNUL SĂ VĂ RĂSPLĂTEASCĂ ÎNMIIT!

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