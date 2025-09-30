VIDEO | Când se ÎNCHIDE traficul pe Transfăgărășan: Se circulă în condiții de iarnă, drumarii intervin cu utilaje de deszăpezire
Când se ÎNCHIDE traficul pe Transfăgărășan: Circulație în condiții de iarnă, drumarii intervin cu utilaje de deszăpezire
DRDP Brașov a transmis în această dimineață că pe Transfăgărășan se circulă în condiții de iarnă și că echipele de la Districtul Bâlea intervin în continuare pentru deszăpezirea drumului DN7C.
În prezent, se acționează cu două utilaje dotate cu lamă și răspânditor de sare, iar forțele pot fi suplimentate dacă situația meteo o va cere. Deocamdată nu este necesară închiderea circulației, însă aceasta poate fi luată în considerare temporar dacă condițiile se înrăutățesc. Autoritățile recomandă șoferilor să nu circule în zona alpină dacă nu sunt pregătiți pentru condus în condiții de iarnă.
Citește și: VIDEO | Prima zăpadă din iarna 2025–2026 în Munții Șureanu! Ninge ca în povești, la sfârșit de septembrie. Stratul de zăpadă măsoară deja câțiva centimetri
Traficul pe Transfăgărășan, între Bâlea Cascadă și Bâlea Lac (județul Sibiu), se va închide la data de 1 noiembrie, conform calendarului stabilit anual, a anunțat Tudor Duțu, directorul regional al DRDP Brașov. În zonă a nins deja pentru prima dată în această toamnă, la peste 2.000 de metri altitudine.
„În 29 septembrie am înregistrat prima zăpadă pe Transfăgărășan. Nu au fost cantități însemnate. Ne așteptăm ca zilele următoare să ningă din nou, suntem pregătiți și intervenim deja cu utilaje de deszăpezire, le putem și suplimenta dacă va fi cazul.
În momentul de față, nu sunt probleme care să ducă la închiderea tronsonului de drum mai repede de data stabilită, și anume 1 noiembrie”, a explicat luni Tudor Duțu.
Ieri meteorologii declarau că ninsoarea este slabă și se depune doar în petice în zona Bâlea Lac. „Este prima ninsoare din această toamnă. Nu avem un strat compact și acum ninge slab”, spunea Cristina Blaga, meteorolog la Centrul Meteorologic Regional Transilvania – Sud.
Însă, în dimineața zilei de azi, ninsoarea s-a intensificat, iar stratul de zăpadă a devenit vizibil mai consistent, ceea ce crește riscul pentru șoferi și impune intervenții mai rapide din partea drumariiilor.
