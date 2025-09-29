Rămâi conectat

VIDEO | Prima zăpadă din iarna 2025–2026 în Munții Șureanu! Ninge ca în povești, la sfârșit de septembrie. Stratul de zăpadă măsoară deja câțiva centimetri

Prima zăpadă din iarna 2025–2026 în Munții Șureanu! Ninge ca în povești, la sfârșit de septembrie. Stratul de zăpadă măsoară deja mai mulți centimetri

Ninge ca în povești de duminică noaptea în Munții Șureanu deși este abia finalul lunii septembrie 2025. Zăpada s-a așternut peste tot, iar stratul de zăpadă măsoară deja câțiva centimetri.

În timp ce mai multe zone din ţară sunt anunțate ploi pentru sfârșitul primei luni de toamnă, la munte a venit deja iarna. Ninge la Șureanu, iar peisajele sunt de basm după ce fulgii mari de nea au acoperit totul.

Potrivit meteorologilor, vremea nu dă semne că s-ar încălzi, iar pe finalul săptămânii temperaturile vor scădea sub valorile normale pentru aceasta perioadă.

Dacă în anii trecuți zăpada s-a lăsat așteptată chiar și în lunile de iarnă, se pare că anul acesta anotimpul rece își intră în drepturi chiar mai devreme decât ar trebui.

