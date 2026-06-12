Șoferiță din Alba Iulia, cercetată de polițiști. Ce au descoperit oamenii legii după un control în trafic

O femeie de 34 de ani din municipiul Alba Iulia este cercetată de polițiști după ce a fost oprită în trafic, iar în urma verificărilor s-a stabilit că autoturismul pe care îl conducea avea numerele de înmatriculare expirate de câteva zile.

Conform IPJ Alba, la data de 11 iunie 2026, polițiștii Biroului Rutier Alba Iulia au oprit, pentru control, un autoturism condus de o femeie, în vârstă de 34 de ani, din municipiul Alba Iulia.

Din verificările efectuate de polițiști a reieșit faptul că numerele de înmatriculare ale autoturismului figurează valabile până la data de 6 iunie 2026.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul neînmatriculat.

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