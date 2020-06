VIDEO| Canalizările nu mai fac față pe strada Siretului din Alba Iulia. Răspunsul autorităților: “Să ne rugam la Dumnezeu să nu mai ploaie”

Beniamin Todosiu, președintele USR Alba, a postat pe pagina sa de Facebook un videoclip, filmat pe strada Siretului din Alba Iulia, sau „mica Veneție din Alba Iulia”, cum o numește acesta. Tot în această postare, explică faptul că problema este reabilitarea defectuasă a canalizărilor și despre sesizările făcute de cetățeni, pe această temă.

„Strada Siretului, cartier Maieri sau mica Veneție din Alba Iulia când este o ploaie mai zdravănă.

Problema principala este reabilitarea defectuoasă a sistemului de canalizare de acum 8-9 ani, pur și simplu canalizarea nu face fața și la apa pluvială, in schimb suntem taxați lunar pentru colectarea acestor ape.

S-au făcut sesizări către compania APA CTTA, insa cu nici un rezultat de atâția ani, in schimb compania își permite bonusuri de performanța substanțiale an de an pentru managementul performant, adăpostind o gașca de politruci prin consiliul de administrație și managementul acestei instituții care se afla in subordinea directa a Consiliului Județean Alba!

“Să ne rugam la Dumnezeu să nu mai ploaie.” – a fost răspunsul dat de un reprezentat al societății de apă dat localnicilor de pe strada Siretului când a fost abordat pentru a rezolva problema!”, a scris acesta pe pagina sa de socializare.