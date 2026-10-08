Video | Camion din Alba, implicat într-un accident pe M1, în Ungaria: A fost acroșat de un alt camion după ce șoferul a adormit la volan

Camion din Alba, implicat într-un accident pe M1, în Ungaria: A fost acroșat de un alt camion după ce șoferul a adormit la volan

Un accident rutier a avut loc în Ungaria, pe Autostrada M1, marți, 6 septembrie 2026, în care a fost implicat și un camion din județul Alba.

Evenimentul rutier s-a produs după ce șoferul unui alt camion ar fi adormit la volan și a acroșat mai multe camioane, printre care și cel al companiei Oprean, din Alba. Din fericire, niciunul dintre șoferii implicați nu a fost rănit în urma impactului.

Totuși, imaginile surprinse și publicate pe rețelele de socializare arată pagube materiale serioase la autovehiculele implicate.

Reprezentanții firmei Oprean, contactați de ziarulunirea.ro, au explicat că: „Nu are nicio problemă niciunul dintre șoferii implicați. Camionul nostru era staționat și a venit un camion din spate, al cărui șofer a adormit.”

Sursă video: Móvár Press

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