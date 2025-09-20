VIDEO | Cai Frizieni, armăsari grei și ponei Shetland, principalele atracții pentru copii la Târgul Apulum Agraria de la Ighiu: ,,Vrem să bucurăm inimile oamenilor, să facem o bucurie copiilor”
Printre cele mai apreciate și căutate atracții de la Târgul Apulum Agraria de la Ighiu s-au numărat animalele, iar caii de departe au fost cei mai admirați, atât de cei mari, dar și de cei mai mici vizitatori.
George și Emanuel, doi dintre crescătorii de cabaline prezenți sâmbătă la Ighiu ne-au împărtășit din experința lor cu caii și ce presupune pasiunea pe care o au.
George Ognean are 29 de ani și este din Bucerdea Grânoasă, iar la târgul de la Ighiu a adus doi armăsari frumoși: Pablo, de 8 ani și Viper, de 6 ani.
Viper este un armăsar de rasă grea Sânge rece unguresc din Ungaria și Pablo este tot un armăsar greu, dar Ardenez, din Belgia: ,,Vrem să bucurăm inimile oamenilor, i-am adus în expoziție să fie admirați și aplaudați. Sperăm să lăsăm o imagine bună, dar și să determinăm lumea să fie pasionată de animale, nu numai de cai, de toate animalele, pentru că în zilele noastre e cea mai bună pasiune.
Cei doi armăsari sunt crescuți din pasiune și sunt liberi pentru montă în județele Alba, Cluj, Sibiu sau Mureș.
George este angajat, iar în timpul liber se ocupă de cai: ,,Avem acasă și alte animale, dar caii sunt o forță a naturii pentru mine. Dimineața ne trezim, le curățăm și le dăm de mâncare. În primul rând trebuie să fie mâncați, iar curățenia la noi e lucru de bază. Îi scoatem afară în țarc, îi plimbăm, iar dacă e cazul îi ducem la montă. Sunt doi cai impunători, dar pe cât sunt de mari, pe atât de cuminți, deci s-ar putea călări fără discuții”, spune tânărul.
Tot la Ighiu, îl puteți întâlni și pe Slevaș Emanuel, un crescător de cai din Șard, care la Târgul Apulum Agraria 2025 a adus o iapă pentru a le face copiilor o bucurie și ai plimba pe ea, dar și să se distreze și să se relaxeze.
,,Am adus și șase miniponei pentru ca copiii să se joace cu ei după ce se dau călare. Sperăm să inducem pasiunea aceasta la cât mai multe persoane, care să ajungă să își cumpere și ei cai și să creștem comunitatea iubitorilor de cai de aici din zonă”, a declarat Emanuel pentru ziarulunirea.ro.
Tânărul a venit la târg cu o iapă Friziană, de 12 ani, adusă din Olanda, iar poneii sunt din rasa Shetland, care cresc doar 50-60 de cm: ”O să fie nebunie, copiii o să plece acasă foarte, foarte fericiți!”
Caii și poneii lui Emanuel pot fi găsiți și la Centrul de echitație de la Oarda de Sus, unde cu un simplu telefon vă puteți programa pentru a petrece timpul călare în natură.
