VIDEO | Peste 2.000 de porții de balmoș, iahnie de fasole cu afumătură și miel la ceaun, pregătite de bucătarul Romulus Miclea (Romanu) la Târgul Apulum Agraria de la Ighiu. Din meniu nu lipsesc nici plăcinte pe lespede cu brânză de oaie și mărar

Peste 2.000 de porții de balmoș, iahnie de fasole cu afumătură și miel la ceaun, pregătite de bucătarul Romulus Miclea (Romanu) la Târgul Apulum Agraria de la Ighiu. Din meniu nu lipsesc nici plăcinte pe lespede cu brânză de oaie și mărar

Încă de la primele ore ale dimineții de sâmbătă, chiar înainte ca vizitatorii să sosească la Ighiu la prima zi a Târgului Apulum Agraria, binecunoscutul bucătar Romulus Miclea (Romanu) din Bucerdea Vinoasă a încins ceaunele și s-a pus pe gătit mâncarea. Are de pregătit peste 1.000 de porții de balmoș, fasole cu afumătură și tocană de miel. Nici plăcintele tradiționale pe lespede nu lipsesc din meniu.

,,Aici facem un balmoș, am pus laptele și untul și ne pregătim să punem imediat făina de mămăligă, smântâna și cașul de oaie. Avem cam 200 de porții, că lumea se cam bate pe balmoș, lumea stă deja la rând”, a declarat bucătarul pe ziarulunirea.ro.

Nici iahnia de fasole nu putea lipsi din meniul de la Târgul Apulum Agraria de la Ighiu: ,,Am băgat fasole, carne afumată, zarzavat. În alt ceaun avem carne de miel. Aproape toată lumea vrea să mănânce, chiar dacă ai crede că nu sunt așa mulți amatori. Dacă știi să îl pregătești nici n-are gust de miel”, mai spune bărbatul.

Romanu spune că lumea nu are pretenții, mănâncă orice, tocmai de aceea a pregătit ceaune pentru toată lumea. Peste 2000 de porții de gulaș, iahnie de fasole cu afumătură și tocană de miel vor fi împărțite în cele două zile ale târgului de la Ighiu.

Mirela Crișan, originară din Apuseni, de la Bucium Poieni, dar stabilită în Alba Iulia, a pregătit sute de plăcinte delicioase pentru vizitatorii de la Apulum Agraria 2025.

,,Am făcut cu brânză de oaie și cu mărar, tradiționale. Sunt coapte pe lespede, pe foc de lemn. Am pus în ele făină și sare, dar mai ales suflet și puțină dragoste. Dacă nu pui suflet în ceea ce faci, nu iasă”, a mărturisit femeia.

Cu o seară înainte, bucătarul din Bucerdea Vinoasă a copt și peste 30 de pâini, dar și pupuri cu brânză, care vor fi degustate astăzo și duminică de cei care participă la Târgul Apulum Agraria de la Ighiu.

