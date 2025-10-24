VIDEO | Cadrele medicale și managerul Spitalului Municipal Sebeș, după modernizarea maternității: „Dorim să oferim un act medical de calitate, în condiții optime și siguranță”

Cadrele medicale și managerul Spitalului Municipal Sebeș, după modernizarea maternității: „Dorim să oferim un act medical de calitate, în condiții optime și siguranță”

Echipa de medici ginecologi și managerul Spitalului Municipal Sebeș au vorbit despre importanța modernizării și reabilitării corpului medical, după ce imobilul a avut parte de o investiție de aproape 10 milioane de lei. Finanțarea acestora a fost susținută de municipalitate în parteneriat cu mai multe companii locale.

Anca Franchini, manager Spitalul Municipal Sebeș, a precizat că prin modernizarea făcută actul medical a crescut, serviciile fiind de calitate și făcute în condiții optime. Aceasta speră că media de 500-600 de nașteri pe an care au loc la maternitatea din oraș o să fie în creștere după această investiție:

,,Această zi este importantă pentru Spitalul Sebeș și maternitatea din Sebeș pentru că reușim să acordăm servicii medicale de calitate în condiții optime, totul fiind reabilitat. Mobilierul este confecționat cu spirjinul companiei Kronospan. Prin această reabilitare sperăm să atragem mai multe paciente, mămici care doresc să nască la Sebeș. Avem o medie de aproximativ 500-600 de nașteri pe an”, a declarat Anca Franchini, manager Spitalului Municipal Sebeș.

Ce spun medicii de pe secția de ginecologie despre modernizarea maternității:

Unul dintre medici a recunoscut că această modernizare este un lucru foarte important pentru pacientele din Sebeș, mai ales că, de la an la an, se observă o ușoară creștere în numărul acestora:

,,Este foarte importantă modernizarea. Este un lucru extraordinar pentru Sebeș, pentru pacientele din Sebeș, pentru toate graviduțele. Ca și număr de paciente, de la an, de la an, s-a observat o ușoară creștere. Numărul intervenților a crescut și dorim să oferim un act medical de calitate în condiții optime de confort și siguranță”, a declarat unul dintre medici.

Investiția de 9,4 milioane de lei nu ajută doar oamenii din Sebeș. Maternitatea se adresează pentru întreg județul Alba și chiar și zonele de lângă.

,,Noi, personalul de aici, împreună cu colegii și acum cu investițiile făcute de Consiliul Local și sponsorii care ne-au ajutat vrem să ducem mai departe tradiția să oferim servicii de calitate și mult mai de calitate. Secția de ginecologie din Sebeș nu deservește doar orașului. Este o secție care deservește pentru întreg județul Alba, dar și județele de lângă. Avem paciente din Petroșani, din județul Sibiu, din Ocna Mures, din Campeni, până în Miercurea Sibiului”, a precizat un alt cadru medical.

În final, un alt medic a ținut să mulțumească întregii echipe, de la infirmiere, până la asistente, spunând că întreg actul medical se datorează fiecărei persoane implicate:

,,Dacă colegii au vorbit un pic mai mult despre investiții, eu vreau să atrag atenția că noi suntem o echipă aici și vreau să-mi mulțumesc și întregul personal de pe lângă noi care ne ajută și am ajuns și suntem unde suntem în momentul de față și datorită lor.

Aici mă refer la infirmierele, asistente, la toată lumea care participă la asistentele de sală. Aici noi funcționăm într-o cascadă”, a precizat acesta.

Reamintim că, maternitatea din cadrul Spitalului Municipal Sebeș, ce deservește și comunitățile învecinate, dispune de un număr de 33 de paturi, sală de nașteri, bloc operator și compartiment de neonatologie, fiind dotată cu aparatură modernă.

Principalele obiective ale investiției au fost:

– recompartimentarea cabinetelor, mărirea sălii de operație existente, înființarea unei noi săli de operație;

– reabilitarea finisajelor interioare, în conformitate cu normele actuale;

– înlocuirea și redimensionarea instalațiilor electrice, sanitare şi termice pentru toată clădirea;

– demolarea/desfacerea șarpantei existente;

– realizarea unui acoperiș de tip terasă, astfel încât să fie respectate normele în vigoare; reabilitarea fațadelor prin implementarea unor soluții care conduc la realizarea confortului termic şi la eficientizarea energetică.

Soluțiile alese sunt interconectate şi au contribuit complementar la facilitarea desfășurării actului medical de bună calitate şi crearea unui mediu ambient adecvat.

Clădirea Maternității din Sebeș a fost construită în anul 1984.

