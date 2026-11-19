Video | Bolid de lux furat, depistat de polițiști pe DN7, în județul vecin: Doi cetățeni străini, duși la audieri. Polițiștii au deschis dosar penal
Bolid de lux furat, depistat de polițiști pe DN7, în județul vecin: Doi cetățeni străini, duși la audieri. Polițiștii au deschis dosar penal
Un autoturism de lux, care figura în bazele de date ca fiind furat, a fost depistat de polițiști pe DN7, în localitatea Tălmaciu, județul Sibiu.
La volan se afla un cetățean străin de 31 de ani, însoțit de un alt bărbat, de 40 de ani. Cei doi au fost conduși la sediul IPJ Sibiu,
În cauză a fost deschis un dosar penal pentru tăinuire.
Potrivit IPJ Sibiu, la data de 18 noiembrie a.c., în jurul orei 17:30, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu – Serviciul Rutier Sibiu, în cadrul unei misiuni operative, au identificat și oprit pe DN7, la km 255, în localitatea Tălmaciu, un autoturism cu privire la care exista suspiciunea rezonabilă despre faptul că ar fi furat.
La volanul autoturismului se afla un cetățean străin, în vârstă de 31 de ani, iar împreună cu acesta se afla un alt cetățean străin, în vârstă de 40 de ani.
Cei doi bărbați au fost conduși la sediul IPJ Sibiu, pentru continuarea verificărilor de către polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Sibiu.
În urma cercetărilor, s-a confirmat faptul că autoturismul figura în bazele de date ca fiind furat. În cauză a fost deschis un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tăinuire. Autoturismul a fost indisponibilizat de polițiști în vederea continuării cercetărilor.
Polițiștii continuă cercetările sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Avrig.
Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.
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