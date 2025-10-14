Video | Boiaua, ingredientul care dă savoare mâncărurilor. De mai bine de 50 de ani, o familie din Alba produce boia dulce, afumată și picantă, respectând metodele tradiționale

Boiaua, ingredientul care dă savoare mâncărurilor. De mai bine de 50 de ani, o familie din Alba produce boia dulce, afumată și picantă, respectând metodele tradiționale

Vizitatorii prezenți la un eveniment din județ, au avut ocazia să descopere weekendul trecut, aroma autentică a boiaului adus de Koncz Csaba. Familia sa cultivă boia dulce, afumată și picantă, iar procesul de producție respectă tradiția de peste jumătate de secol.

„Bună ziua, mă numesc Koncz Csaba. Suntem producători de boia, cultivăm boia dulce, afumată și picantă. Este o tradiție de familie de peste 50 de ani”, a explicat Koncz Csaba. Vizitatorii au putut afla detalii despre diferențele dintre tipurile de boia și despre procesul laborios care stă la baza fiecărui kilogram.

Boia afumată, de exemplu, necesită un proces îndelungat de aproximativ două săptămâni și jumătate, în care ardeii sunt expuși fumului rece, iar fiecare etapă, de la cultivarea răsadurilor, plantare după 1 mai, coacere în iulie și culegere, este atent supravegheată. „Încercăm să nu folosim chimicale. Tot procesul noi cultivăm inclusiv răsadurile”, a povestit Koncz Csaba.

După culegere, ardeii sunt înșirați pe sfori, iar verdeața și cotorul sunt îndepărtate pentru a rămâne doar pulpa și semințele. Ulterior, ardeii se ofilesc, se usucă în uscătoare speciale, cu temperaturi controlate, și abia apoi se macină. „Boia trebuie răcită după măcinare, altfel se formează niște mingiuțe dure ca piatra și nu mai e comestibilă”, a explicat producătorul.

Koncz Csaba a vorbit și despre prețurile boia: „Au crescut puțin față de anul trecut. Noi vindem cu 150 de lei kilogramul, încercăm să ne scoatem investiția și să obținem un mic câștig, fără să punem un preț exagerat pentru zilele noastre și veniturile oamenilor. Am câștigat clientela și ne-am format un public fidel.”

Prezența lui la festival de la Pianu de Jos, a fost un prilej pentru vizitatori să descopere tradițiile locale și pasiunea care se ascunde în fiecare produs, demonstrând că în județul Alba boia de calitate continuă să fie un simbol al autenticității și al muncii de familie.

