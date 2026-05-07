VIDEO | „Ella”, o nouă piesă lansată de aiudeanul Cătălin Milea: ,,Visele împlinite sunt dovada că răbdarea și credința nu sunt niciodată în zadar”

„Ella”, o nouă piesă lansată de aiudeanul Cătălin Milea: ,,Visele împlinite sunt dovada că răbdarea și credința nu sunt niciodată în zadar”
În lumea muzicii, succesul nu vine peste noapte, ci se construiește prin muncă, ambiție și pasiune. Pentru artistul aiudean Cătălin Milea, fiecare pas făcut în carieră reprezintă o dovadă că perseverența și credința în propriile forțe pot transforma visurile în realitate.
Originar din Aiud, Cătălin Milea este dovada vie că emoția autentică, sensibilitatea artistică și dorința continuă de a evolua te pot ajuta să îți construiești un nume în muzică. Recent, artistul a lansat o nouă piesă intitulată „Ella”, o melodie care marchează un nou capitol important în parcursul său artistic.
„Visele împlinite sunt dovada că răbdarea și credința în tine nu sunt niciodată în zadar. Cu ajutorul lui Dumnezeu am lăsat o nouă piesă care se numește «Ella»”, a transmis artistul, emoționat de reacțiile primite după lansare.
În spatele fiecărui proiect de succes se află oameni care oferă sprijin și încredere, iar Cătălin Milea nu a uitat să le mulțumească celor care i-au fost alături în această perioadă. Artistul și-a exprimat recunoștința față de Vasile Macarie (Mercur Alba Iulia), Ispas Luca, Cătălin Bogdan, Nicolae Ivașcu, GymFitness Aiud, Elena Regine, Mădălina Hălălai-Călin, Craiu Lucian, Răzvan Rus, Bianca Mălina, Takács Ákos, SuperTermo și Raul Tătar, dar și „șefei sale”, pentru susținerea oferită.
„Nu este ușor să reușești, dar tocmai greutatea drumului dă valoare fiecărui pas și face victoria cu adevărat a ta. Iar atunci când privești înapoi, nu doar rezultatul te va defini, ci omul în care te-ai transformat pe parcurs – mai puternic, mai încrezător și mai pregătit pentru vise și mai mari!”, a declarat Cătălin pentru ziarulunirea.ro.
Artistul promite noi apariții publice și concerte în perioada următoare. Acesta a anunțat că în curând va putea fi văzut atât în emisiuni televizate, cât și pe scenele unor evenimente muzicale importante, mulțumindu-le în mod special lui Băltărețu Eugen, responsabil de partea de PR, și impresarului Silviu Lepădat pentru implicare și susținere.
Aiudeanul Cătălin Milea demonstrează încă o dată că muzica poate deveni cea mai sinceră formă de exprimare, iar succesul vine atunci când pasiunea este însoțită de muncă și credință.
