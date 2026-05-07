Contracte de aproape 1 milion de euro pentru viitorul digital al administrației publice din Alba Iulia: ,,Vor transforma modul în care cetățenii și mediul de afaceri interacționează”
Joi, 7 mai 2026, au fost semnate două contracte importante, în valoare totală de aproximativ 1 milion de euro, pentru viitorul digital al administrației publice din municipiul Alba Iulia. Cele două proiecte vor transforma modul în care cetățenii și mediul de afaceri interacționează cu instituțiile publice.
,,Pentru noi, digitalizarea nu înseamnă doar tehnologie sau sisteme moderne, ci, înainte de toate, grijă pentru oameni și respect pentru timpul lor. Ne dorim ca fiecare cetățean să aibă acces mai ușor și mai rapid la serviciile publice, fără drumuri inutile și fără birocrație complicată.
Prin aceste proiecte, facem un nou pas către o administrație mai eficientă și mai prietenoasă cu cetățenii, în care tehnologia lucrează în beneficiul oamenilor și contribuie la simplificarea vieții de zi cu zi pentru fiecare dintre noi”, a transmis primarul Gabriel Pleșa.
Proiectul „Testare soluții funcționar public virtual și inteligență artificială pentru serviciile publice din municipiul Alba Iulia și comuna Sântimbru” – acronim AVIS – are o valoare totală de 2.526.400,51 lei (TVA inclus).
AVIS aduce în prim-plan inteligența artificială, automatizarea proceselor și implementarea unor asistenți virtuali – adevărați „funcționari publici digitali” – care vor sprijini activitatea administrației și vor facilita relația cu cetățenii și companiile.
În cadrul proiectului, Municipiul Alba Iulia va implementa:
• un asistent virtual AI multifuncțional pentru cetățeni și întreprinderi;
• servicii de suport și informare disponibile permanent;
• centrală telefonică vocală inteligentă;
• soluții RPA (Robotic Process Automation) pentru automatizarea proceselor administrative.
Printre activitățile care vor fi automatizate se numără:
• generarea documentelor contabile și a ordonanțărilor de plată;
• transferul și validarea facturilor electronice;
• procesarea tranzacțiilor bancare și a veniturilor;
• verificarea și compararea execuțiilor bugetare;
• realizarea rectificărilor bugetare pentru subunități.
Totodată, proiectul va sprijini și domeniul relațiilor internaționale și al inovării urbane prin:
• asistenți virtuali pentru documente strategice;
• procesarea automată a cererilor de finanțare;
• generarea documentelor și raportărilor;
• automatizarea operațiunilor digitale pentru fluxuri administrative moderne.
Proiectul „SmartConnect Municipiul Alba Iulia și Comuna Sântimbru, județul Alba” are o valoare totală de 2.451.607,49 lei (TVA inclus) și pune accent pe colectarea responsabilă și analiza inteligentă a datelor pentru îmbunătățirea serviciilor publice și fundamentarea deciziilor administrative pe informații concrete și actuale.
Soluțiile care vor fi implementate includ:
• testarea și pilotarea unei platforme de e-guvernare multi-instituționale;
• implementarea identității electronice unice – soluția e-ID;
• digitalizarea completă a comunicării și documentelor – soluția eRDS;
• interconectarea și interoperabilitatea sistemelor informatice – soluția E-Connect;
• standardizarea și optimizarea proceselor administrative prin digitalizare.
Parteneriatul dintre Municipiul Alba Iulia și Comuna Sântimbru demonstrează că digitalizarea poate aduce beneficii reale întregii comunități, indiferent că vorbim despre mediul urban sau rural.
Proiecte finanțate în cadrul Programului „Regiunea Centru” PRIORITATEA 2 REGIUNE DIGITALĂ OS 1.2 Valorificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor, al organizațiilor de cercetare și al autorităților publice.
