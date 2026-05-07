Comunicat | SC APA CTTA SA Alba accelerează tranziția către energie verde
SC APA CTTA SA Alba a semnat Contractul de finanțare cu Ministerul Energiei – Fondul pentru Modernizare, pentru proiectul „Capacități de producție a energiei electrice la SEAU Alba Iulia, produsă din surse regenerabile pentru autoconsum”, marcând un nou pas strategic în direcția eficienței energetice și a sustenabilității, se arată într-un comunicat transmis de SC APA CTTA SA Alba.
Valoarea totală a Proiectului este de 4.257.158,66 lei cu TVA, respectiv de 3.577.444,25 lei fără TVA, din care:
- a) valoarea maximă asigurată din Fondul pentru modernizare este de 1.483.258,34 lei
- b) valoarea asigurată de Beneficiar este de 2.773.900,32 lei
Proiectul presupune crearea unei capacități de producere a energiei electrice la SEAU Alba Iulia, produsă din surse regenerabile pentru autoconsum, prin instalarea unui sistem fotovoltaic cu o capacitate de 665kWp, iar investiția va fi realizată pe o suprafata utilă de aproximativ 11000m2.
Totodată, documentația aferentă proiectului a fost publicată în SEAP, în vederea demarării procedurilor de implementare.
Acest demers reflectă preocuparea constantă a Operatorului pentru integrarea soluțiilor bazate pe surse regenerabile, cu scopul de a reduce costurile operaționale, impactul asupra mediului și de a crește independența energetică a infrastructurii de apă și apă uzată.
“Este al doilea proiect de acest fel pe care dorim să îl implementăm, văzând beneficiile primului, deja finalizat. Este o direcție firească pentru un operator modern, preocupat de eficiență, responsabilitate și adaptare la noile cerințe energetice. Prin astfel de proiecte, consolidăm independența energetică a companiei și contribuim la obiectivele de tranziție verde la nivel național și european”, a declarat directorul general Ștefan Bardan.
