11-15 mai 2026 | Rezerviștii din Alba, „convocați” la un exercițiu de mobilizare: Ce se va verifica
Rezerviștii din Alba, „convocați” la un exercițiu de mobilizare: Ce se va verifica
În perioada 11- 15 mai 2026, în județele Alba și Hunedoara, se va desfășura primul exercițiu din acest an pentru verificarea stadiului pregătirii populației, economiei și teritoriului pentru apărare – MOBEX AB-HD-26.
Exercițiul este organizat de Ministerul Apărării Naționale, în cooperare cu Ministerul Afacerilor Interne, Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, autoritățile publice locale, instituțiile publice și operatorii economici cu atribuții în domeniu.
Activitățile de tip MOBEX se desfășoară periodic și urmăresc verificarea completării cu personal și tehnică a unităților militare, precum și consolidarea coeziunii între rezerviști și militarii în activitate.
Rezerviștii cu domiciliul în județele Alba și Hunedoara vor fi chemați la unitățile stabilite pentru a participa, pe durata unei zile, la secvențe de pregătire specifice. Totodată, Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale va desfășura activități de evaluare a autorităților administrației publice locale, instituțiilor publice și operatorilor economici din județul Alba.
Exerciții similare au mai avut loc în județul Alba în anul 2016 și în județul Hunedoara în anul 2018.
MOBEX este organizat în baza prevederilor Legii nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naționale și a teritoriului pentru apărare și ale Legii nr. 446/2006 privind pregătirea populației pentru apărare.
Rezerviștii vor fi convocați prin ordin de chemare a rezerviștilor pentru exerciții și antrenamente de mobilizare, transmis prin intermediul structurilor specializate ale Ministerului Afacerilor Interne, iar activitățile de evaluare a autorităților administrației publice locale și a operatorilor economici sunt organizate și coordonate de Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale.
În anul 2026 sunt planificate trei exerciții MOBEX: AB-HD (mai), NT-SV-BT (septembrie) și Buc-IF (octombrie).
„Pentru a evita dezinformarea și răspândirea știrilor false, subliniem că aceste activități au caracter de rutină și nu au legătură cu situația de securitate din regiune. Recomandăm cetățenilor să se informeze din surse oficiale”, se precizează într-un comunicat al Ministerului Apărării Naționale.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
FOTO | O nouă stradă prinde contur în zona economică a unei comune din Alba: „Este o formă de respect pentru antreprenorii locali”
O nouă stradă prinde contur în zona economică a unei comune din Alba: „Este o formă de respect pentru antreprenorii locali” O nouă stradă prinde contur în Zona de Dezvoltare Economică Ciugud-Drâmbar. Este o mică parte din respectul nostru față de cei care contribuie zilnic la prosperitatea comunei: antreprenorii locali, au anunțat joi, 7 mai […]
7 mai 2026 | Prețul combustibililor în Alba Iulia: Motorina, aproape de 10 lei. Cât a ajuns să coste benzina
Prețul combustibililor în Alba Iulia: Motorina, aproape de 10 lei. Cât a ajuns să coste benzina Șoferii care au alimentat astăzi, 7 mai 2026, au găsit prețuri diferite la carburanți în marile rețele de benzinării din Alba Iulia. Prețul motorinei a ajuns să fie aproape 10 lei după ce a fost mai scăzut în ultimele […]
Doi tineri din Alba, judecați pentru trafic de etnobotanice, și-au primit pedepsele: Ce au decis magistrații
Doi tineri din Alba, judecați pentru trafic de etnobotanice, și-au primit pedepsele: Ce au decis magistrații Doi tineri din județul Alba au fost condamnați de Tribunalul Alba într-un dosar instrumentat de DIICOT – Serviciul Teritorial Alba Iulia, fiind găsiți vinovați de efectuarea fără drept de operațiuni cu substanțe susceptibile de a avea efecte psihoactive. Instanța […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
10 condiții obligatorii pentru ca PNL, USR și UDMR să se întoarcă la o coaliție cu PSD: „Partidul Social Democrat nu mai este în măsură să pună condiții, ci doar să accepte condiții”
10 condiții obligatorii pentru ca PNL, USR și UDMR să se întoarcă la o coaliție cu PSD: „Partidul Social Democrat...
Euro, noi maxime istorice în fața leului: Deprecierea, vizibilă în prețuri, rate și comportamentul de consum
Euro, noi maxime istorice în fața leului: Deprecierea, vizibilă în prețuri, rate și comportamentul de consum Cursul euro/leu a atins...
Știrea Zilei
Câți bani „înghite” întreținerea stațiilor de reîncărcare a mașinilor electrice în Alba Iulia
Câți bani „înghite” întreținerea stațiilor de reîncărcare a mașinilor electrice în Alba Iulia Primăria Alba Iulia a lansat, miercuri, 6...
FOTO | Artistul iconar Florin Poenariu, Tezaur Uman Viu din Laz, confecționează și pictează 12 replici ale crucilor existente în interiorul troițelor din comuna Șugag: „Bucuros să pot duce mai departe povestea strămoșilor”
Artistul iconar Florin Poenariu, Tezaur Uman Viu din Laz, confecționează și pictează 12 replici ale crucilor existente în interiorul troițelor...
Curier Județean
FOTO | O nouă stradă prinde contur în zona economică a unei comune din Alba: „Este o formă de respect pentru antreprenorii locali”
O nouă stradă prinde contur în zona economică a unei comune din Alba: „Este o formă de respect pentru antreprenorii...
7 mai 2026 | Prețul combustibililor în Alba Iulia: Motorina, aproape de 10 lei. Cât a ajuns să coste benzina
Prețul combustibililor în Alba Iulia: Motorina, aproape de 10 lei. Cât a ajuns să coste benzina Șoferii care au alimentat...
Politică Administrație
Contracte de aproape 1 milion de euro pentru viitorul digital al administrației publice din Alba Iulia: ,,Vor transforma modul în care cetățenii și mediul de afaceri interacționează”
Contracte de aproape 1 milion de euro pentru viitorul digital al administrației publice din Alba Iulia: ,,Vor transforma modul în...
Comunicat | SC APA CTTA SA Alba accelerează tranziția către energie verde
SC APA CTTA SA Alba accelerează tranziția către energie verde SC APA CTTA SA Alba a semnat Contractul de finanțare...
Opinii Comentarii
7 mai 1986: Steaua București a câștigat Cupa Campionilor Europeni la fotbal. ”Eroul de la Sevilla”, Helmuth Duckadam a apărat patru lovituri de departajare
7 mai 1986: Steaua București a câștigat Cupa Campionilor Europeni la fotbal. ”Eroul de la Sevilla”, Helmuth Duckadam a apărat...
5 mai | Ziua internațională a moașelor, marcată în peste 50 de țări
5 mai | Ziua internațională a moașelor, marcată în peste 50 de țări Ziua internaţională a moaşelor este celebrată la...