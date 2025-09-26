VIDEO | Bogdan Dobrescu, polițist de penitenciare la Penitenciarul Aiud, DUBLU CAMPION EUROPEAN la Brazilian Jiu-jitsu: A învins doi adversari cu centuri negre

Bogdan Dobrescu, polițist de penitenciare la Penitenciarul Aiud, DUBLU CAMPION EUROPEAN la Brazilian Jiu-jitsu

Bogdan Dobrescu, polițist de peniteniciare la Penitenciarul Aiud, a repurtat o performanță sportivă remarcabilă.

El a devenit dublu campion european la Brazilian Jiu-Jitsu în cadrul competiției sportive continentale a polițiștilor, de la Alcobendas (Spania).

Bogdan Dobrescu a obținut medalii de aur la Kimono (gi) Brazilian Jiu-jitsu categoria 94 kg, respectiv la no gi (fără kimono) categoria 94 kg.

La noi gi a învins doi adversari cu centuri negre.

În concursul open (fără limită de kilograme), Bogdan Dobrescu a cucerit medalia de bronz.

„Performanța polițistului de penitenciare Dobrescu Bogdan, perseverența, disciplina și pasiunea și excelența dovedite sunt rezultatul muncii constante. Aurul obținut reprezintă un exemplu de dedicare, spirit de echipă și onoare în serviciu.

Îl felicităm pentru această reușită deosebită și îi mulțumim că ne reprezintă cu cinste la cel mai înalt nivel”, au transmis reprezentanții Penitenicarului Aiud.

