Video: Bistra (seniori) și Vadu Moților (juniori), învingătoare la Campionatul Munților Apuseni 2026 | La orașe s-au impus Câmpeni (seniori) și Abrud (juniori)
Bistra (seniori) și Vadu Moților (juniori), învingătoare la Campionatul Munților Apuseni 2026 | La orașe s-au impus Câmpeni (seniori) și Abrud (juniori), în competiția organizată de AJF Alba și CJ Alba
La ediția a 15-a a Campionatului Munților Apuseni, tradițională competiție fotbalistică organizată de Asociația Județeană de Fotbal Alba și Consiliul Județean Alba (care asigură susținerea financiară), în colaborare cu Federația Română de Fotbal, campionate, au devenit Bistra (seniori, și-a păstrat titlul de anul trecut, a ajuns la 4 trofee adjudecate) și Vadu Moților (copii) – după lovituri de departajare (o uriașă surpriză), în întrecerea clasică.
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Turneul a avut la start 26 de echipe (10 copii, 10 seniori, la rural), derulându-se în premieră o secțiune rezervată orașelor (câte 3 participante, Zlatna a declinat în ultimul moment), unde învingătoare au fost Câmpeni (seniori) și Abrud (juniori Under 16), finalele și finalele disputându-se la Ciuruleasa (la fel ca în 2025).
Bistra, singura comună cu ambele reprezentante în „careul de ași”, a pierdut titlul la copii, întrerupându-se hegemonia bistrenilor ce aveau 3 victorii la rând și 9 trofee în 12 ediții.
Rezultate:
*copii, semifinale: Vadu Moților – Bucium 7-1, Albac – Bistra 0-11;
finala mică: Bucium – Albac 3-1;
finala mare: Vadu Moților – Bistra 3-1 (după loviturile de departajare, 4-4); au marcat Bara și Tutuian – duble, respectiv Rîștei – triplă, Gligor;
*clasament: 1. Vadu Moților, 2. Bistra, 3. Bucium, 4. Albac;
*premii individuale: Stelian Morar (Bistra) – cel mai bun jucător, Andrei Lazea (Vadu Moților) – cel mai bun portar, Ștefan Tutuian (Vadu Moților) – golgheter.
Finala a opus echipe cu victorii pe linie, finalista pierzând după singurele goluri încasate și asta după ce a condus cu 4-0!
*seniori, semifinale: Sohodol – Bistra 0-2, Sălciua – Poiana Vadului 5-4 (după loviturile de departajare, 0-0);
finala mică: Sohodol – Poiana Vadului 3-1;
finala mare: Bistra – Sălciua 3-0 (triplă Gîța);
clasament: 1. Bistra, 2. Sălciua, 3. Sohodol, 4. Poiana Vadului;
premii individuale: Antonyo Boca-Moise (Sălciua) – cel mai bun jucător, Sergiu Bistraie (Sohodol) – cel mai bun portar, Stelian Gîța (Bistra) – golgheter;
*orașe, copii (Under 16): Câmpeni – Abrud 1-6, Abrud – Baia de Arieș 6-1, Baia de Arieș – Câmpeni 1-4;
clasament: 1. Abrud, 2. Câmpeni, 3. Baia de Arieș;
premii individuale: Răzvan Leach (Câmpeni) – cel mai bun jucător, Gabriel Drăghiciu (Abrud) – cel mai bun portar; Andreas Oprișa (Abrud) – golgheter;
Seniori: Câmpeni – Abrud 8-0, Abrud – Baia de Arieș 3-5, Baia de Arieș – Câmpeni 0-7;
clasament: 1. Câmpeni (fără gol primit), 2. Baia de Arieș, 3. Abrud;
premii individuale: Raul Bedelea (Baia de Arieș) – cel mai bun jucător, George Nicula (Câmpeni) – cel mai bun portar, Paul Mucea (Câmpeni) – golgheter.
Arbitrii fazei finale au fost Dariu Iviniș, Radu Scrob, Andrei Mutu și Horațiu Balea. Organizatorii au mai înmânat trofee de excelență pentru Ioan Marius Cioara (primarul din Ciuruleasa) și Bogdan Gheorghiță (președintele AJF Vaslui). Înaintea finalei mari Alexandra Vereș a intonat Imnul Național al României, iar la pauză în scenă a intrat trupa Zumba Bistra (coordonator Viviana Pripon)
Loturi campioane:
*Vadu Moților (copii): Andrei Lazea, Gabriel Bara, Claudiu Todea, Ștefan Tutuian, Robert Bogdan, Cosmin Dobre, Pavel Echim (antrenor Cristian Bara);
*Bistra (seniori): Alin Achimeț, Adrian Adam, Eduard Corcheș, Robert Ciorea, Dragoș Corcheș, Stelian Gîța, Constantin Marc, Bogdan Goia, Robert Corcheș, Darius Bustan, Valentin Dura, Adrian Adam, Raul Balea, Cătălin Dandea, Dorin Balea (antrenor Tiberiu Boca-Dandea)
*Abrud (copii): Gabriel Drăghici, Ștefan Ivan, Darius Narița, Raul Anca, Carol Boanda, Ionuț Toma, Andreas Oprișa, Ezra Georgiu, Andreas Oprișa (antrenori Ioan Tontea, Gheorghe Anca)
*Câmpeni (seniori): Andrei Micula, Paul Mucea, Alexandru Bobar, Cristian Stan, Sebastian Bobar, Robert Sicoe, Aron Sicoe, George Motora, Cosmin Stan, Marian Petricele (antrenor Daniel Tutuian).
Foto, video: Asociația Județeană de Fotbal Alba
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