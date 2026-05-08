FOTO: CFR Cluj – Universitatea Craiova 0-0, nul care prelungește suspansul în lupta pentru titlu! VAR a salvat-o iar pe Craiova!
CFR Cluj – Universitatea Craiova, derby-ul etapei a 8-a din play-off-ul Superligii s-a încheiat cu o remiză albă care prelungește suspansul în lupta pentru titlu! VAR a salvat-o din nou pe Craiova
Aiudeanul Andrei Cordea a fost titular pentru feroviari în duelul cu implicații majore în lupta la vârful SuperLigii, golgheterul gazdelor fiind înlocuit în secvențele prelungirilor de veteranul Deac!
Meciul se poate sintetiza simplu, în sintagme specifice limbii de lemn: „la pomul lăudat să nu te duci cu sacul” și/sau „miza și-a spus cuvântul”
*VAR a salvat Craiova!
Liderul Universitatea Craiova a avut o evoluție palidă în „Gruia”, nereușind să amenințe buturile lui M. Popa. După un prim act echilibat, cu puține oportunități, actul secund a debutat vijelios. Bară Keita (49) și un penalty (54), neacordat gazdelor după consultarea VAR, ce a durat minute bune. Vor exista, din nou, multe discuții întrucât o nouă fază controversată a încins spiritele, iar oltenii au scăpat „basma curată” la fel ca în meciul cu Dinamo. În minutul 54, Adrian Rus a comis henț în propriul careu, la șutul lui Cordea. Jucătorii celor de la CFR au protestat vehement, dar din camera VAR nu s-a acordat nimic, iar meciul a continuat. După consultări s-a stabilit că a fost ofsaid în faza premergătoare,
Un nul care menține un suspans teribil în cursa spre titlu. CFR e ieșită din calcule, găsindu-sa 5 puncte de olteni, când mai sunt două etape. În Bănie va fi un duel cu trofeul pe masă, etapa viitoare, Universitatea Craiova – „U” Cluj! O reeditare a finalei de Cupei României, de miercuri, de la Sibiu și practit într-o săptămână se va juca totul!
Foto: Lucian DANCIU
