Creșteri salariale de 6,5% la Romgaz, începând cu 1 iunie 2026. Guvernul a aprobat memorandumul

Angajații Romglaz vor primi, de la 1 iunie 2026, o majorare salarială de 6,5%, după ce Guvernul a aprobat vineri această măsură, în contextul în care compania derulează cel mai amplu program de investiții din istoria sa, estimat la circa 5,6 miliarde de lei în acest an.

Guvernul enumeră proiectul Neptun Deep, finalizarea centralei Iernut și acordul de principiu cu Azomureș privind preluarea activităţii operaţionale a producătorului de îngrăşăminte chimice. 

,,Decizia de majorare a salariilor angajaților ROMGAZ cu 6,5% a fost luată printr-un Memorandum adoptat în ședința de astăzi a Guvernului și are în vedere rolul strategic al Romgaz în asigurarea securității aprovizionării cu gaze naturale a României și contribuția sa la stabilitatea pieței de gaze naturale la nivel național. În acest context, nevoia de menținere a stabilității și motivării resursei umane reprezintă o condiție esențială pentru realizarea obiectivelor operaționale și investiționale asumate de companie. 

Măsura are un caracter prudent și justificat, fiind orientată către   reducerea riscului de migrare a personalului calificat către companii concurente, într-un context de presiune crescută pe piața forței de muncă specializate”, a transmis Guvernul României.

