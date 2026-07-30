Curier Județean

VIDEO | Bărbat din Unirea, reținut după ce bovinele sale ar fi distrus culturi agricole în Mirăslău: Prejudiciu de 2.500 de lei

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

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Bărbat din Unirea, reținut după ce bovinele sale ar fi distrus culturi agricole în Mirăslău:  Prejudiciu de 2.500 de lei

Un bărbat de 52 de ani, din localitatea Unirea, a fost reținut pentru 24 de ore de polițiștii din Aiud, fiind acuzat de distrugere, după ce mai multe bovine aparținând societăților comerciale pe care le administrează ar fi provocat pagube unor culturi agricole din comuna Mirăslău. 

Prejudiciul estimat este de aproximativ 2.500 de lei.

La data de 29 iulie 2026, polițiștii Secției 3 de Poliție Rurală Aiud au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 52 de ani, din localitatea Unirea, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de distrugere.

Din cercetările efectuate de către polițiști, a reieșit că, în perioada 6 – 28 iulie 2026, mai multe bovine care aparțin societăților comerciale administrate de bărbatul, în vârstă de 52 de ani, ar fi provocat distrugerea unor culturi, pe raza comunei Mirăslău, fiind cauzat un prejudiciu de aproximativ 2.500 de lei.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere.

Reamintim că, la data de 29 iulie 2026, polițiștii Secției 3 de Poliție Rurală Aiud au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 52 de ani, din localitatea Unirea, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de distrugere.

Din cercetările efectuate de către polițiști, a reieșit că, în perioada 6 – 28 iulie 2026, mai multe bovine care aparțin societăților comerciale administrate de bărbatul, în vârstă de 52 de ani, ar fi provocat distrugerea unor culturi, pe raza comunei Mirăslău, fiind cauzat un prejudiciu de aproximativ 2.500 de lei.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere.

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