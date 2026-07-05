VIDEO | Bărbat din Roșia de Secaș, reținut de polițiști: S-a apropiat de fosta s-a parteneră și a încălcat ordinul de de protecție

Bărbat din Roșia de Secaș, reținut de polițiști: S-a apropiat de fosta s-a parteneră și a încălcat ordinul de de protecție

Un bărbat, de 45 de ani, din Roșia de Secaș, a pătruns în locuința unei femei de 41 de ani, ieri, 4 iulie 2026. El a încălcat ordinul de protecție și a fost reținut pentru 24 de ore.

Potrivit IPJ Alba, la data de 4 iulie 2026, în jurul orei 18.20, polițiștii Secției 5 de Poliție Rurală Blaj au fost sesizați de către o femeie, în vârstă de 41 de ani, cu privire la faptul că fostul său partener ar fi încălcat măsurile dispuse printr-un ordin de protecție.

Din verificările efectuate de polițiști a reieșit că, în jurul orei 18.00, un bărbat, în vârstă de 45 de ani, din localitatea Roșia de Secaș, ar fi pătruns în locuința femeii, în timp ce aceasta se afla în imobil împreună cu fiicele sale, încălcând astfel obligațiile stabilite prin ordinul de protecție, emis de Judecătoria Onești, la data de 12 iunie 2026.

Prin ordinul de protecție, bărbatului îi este interzis să se apropie la o distanță mai mică de 50 de metri de fosta sa parteneră și de fiicele acesteia, măsură instituită pentru o perioadă de două luni.

Față de bărbat, polițiștii au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, acesta fiind depus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Alba.

În cursul zilei de azi, 5 iulie 2026, acesta va fi prezentat procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Blaj, în vederea dispunerii măsurilor legale.

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