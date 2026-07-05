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Carnea produsă în laborator ar putea sa nu mai ajungă pe piața din România. Proiect de lege care prevede suspendarea temporară

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 ore

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Carnea produsă în laborator ar putea sa nu mai ajungă pe piața din România. Proiect de lege care prevede suspendarea temporară

Parlamentarii dezbat un proiect de lege care prevede suspendarea temporară a introducerii pe piața din România a alimentelor și furajelor obținute prin culturi celulare, cunoscute și sub denumirea de carne cultivată în laborator.

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Inițiativa prevede și reguli mai stricte privind denumirea și etichetarea produselor pe bază de proteine vegetale, pentru a evita inducerea în eroare a consumatorilor.

Proiectul stabilește că, până la finalizarea unui cadru european armonizat privind evaluarea siguranței acestor produse, introducerea pe piață a alimentelor obținute prin culturi celulare va fi suspendată în România, scrie Mediafax.

Măsura se extinde și asupra furajelor produse prin această tehnologie, care nu vor putea fi utilizate nici ca ingrediente în alimente sau furaje destinate comercializării.

Interdicția nu se aplică produselor utilizate exclusiv în cercetarea științifică, în evaluările de siguranță necesare autorizării la nivel european sau în domeniul medical, farmaceutic și veterinar. Totuși, acestea nu vor putea fi comercializate pentru consum uman sau animal.

Dacă proiectul va fi adoptat, nerespectarea interdicției privind introducerea pe piață a produselor obținute prin culturi celulare va fi sancționată cu amenzi cuprinse între 50.000 și 150.000 de lei. Încălcarea regulilor privind etichetarea produselor vegetale va putea fi sancționată cu amenzi între 25.000 și 75.000 de lei, iar autoritățile vor putea dispune retragerea produselor de pe piață, suspendarea temporară a activității sau confiscarea produselor neconforme.

FOTO: Arhivă (rol ilustrativ)

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