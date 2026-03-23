VIDEO | Bărbat din Petroșani, salvat de jandarmii montani pe DN 67C – Transalpina: A intrat cu mașina pe un drum închis circulației publice în zona Pasul Tărtărău și a rămas înzăpezit

Bărbat din Petroșani, salvat de jandarmii montani pe DN 67C – Transalpina: A intrat cu mașina pe un drum închis circulației publice în zona Pasul Tărtărău și a rămas înzăpezit

Un bărbat din Petroșania fost salvat de jandarmii montani pe DN 67C – Transalpina după ce a intrat cu mașina pe un drum închis circulației publice în zona Pasul Tărtărău și a rămas înzăpezit.

Ieri, 22 martie, în jurul orei 20:15, printr-un apel la SNUAU 112, a fost semnalat faptul că, pe DN 67C, în zona Pasul Tărtărău, o persoană a rămas înzăpezită cu mașina.

Deoarece în zonă nu exista semnal GSM, persoana aflată în dificultate nu a putut apela numărul de urgență 112, solicitarea de ajutor fiind făcută de o altă persoană care a tranzitat zona.

În urma localizării, la fața locului s-a deplasat un echipaj de jandarmi montani din cadrul Postului de Jandarmi Montan Șugag, care a constatat că vehiculul se afla pe un sector de drum închis circulației publice.

Jandarmii au acționat pentru scoaterea acestuia din zăpadă, ulterior însoțind persoana, un bărbat în vârstă de 48 de ani, din Petroșani, până în localitatea Șugag, de unde acesta și-a continuat deplasarea către municipiul Sebeș.

Bărbatul avea ca destinație municipiul Petroșani și nu a necesitat îngrijiri medicale, fiind în stare bună de sănătate.

Menționăm faptul că și în cursul zilei de 21 martie, o altă persoană a rămas blocată în aceeași zonă, fiind necesară intervenția jandarmilor montani.

Recomandăm cetățenilor să respecte restricțiile de circulație instituite pe timpul sezonului rece, să evite deplasarea pe sectoarele de drum închise și să se informeze cu privire la starea drumurilor înainte de deplasare.

