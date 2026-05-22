VIDEO | Bărbat din Petrești, REȚINUT după ce a fost prins BĂUT la volan: A refuzat prelevarea de mostre biologice. Ce alcoolemie avea

Bogdan Ilea

Un bărbat de 32 de ani, din Petrești, a fost reținut de oamenii legii după ce a fost prins băut la volan pe strada 1 mai din localitate și a refuzat prelevarea de mostre biologice.

Potrivit IPJ Alba, la data de 22 mai 2026, polițiștii de ordine publică din cadrul Poliției Municipiului Sebeș au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 32 de ani, din localitatea Petrești, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice.

În noaptea de 21/22 mai 2026, polițiștii au oprit, pentru control, pe strada 1 Mai din localitatea Petrești, un autoturism condus de bărbatul, în vârstă de 32 de ani.

În urma testării cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 1,02 mg/l alcool pur în aerul expirat, fiind condus la spital pentru prelevarea de mostre biologice, însă acesta a refuzat recoltarea mostrelor.

Cercetările sunt continuate.

