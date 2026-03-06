VIDEO | Bărbat din Daia Română, cu mandat de executare, REȚINUT de polițiștii din Sebeș și dus în penitenciarul Aiud. Va sta un an după gratii pentru că a condus băut

Bărbat din Daia Română, cu mandat de executare, REȚINUT de polițiștii din Sebeș și dus în penitenciarul Aiud. Va sta un an după gratii pentru că a condus băut

Un bărbat din Daia Română, cu mandat de executare, a fost reținut de polițiștii din Sebeș și dus în penitenciarul Aiud. Va sta un an după gratii pentru că a condus băut.

Potrivit IPJ Alba, la data de 6 martie 2026, polițiștii Secției 7 de Poliție Rurală Sebeș au depistat și reținut un bărbat, în vârstă de 37 de ani, din localitatea Daia Română, care este posesorul unui mandat de executare a pedepsei închisorii, emis la data de 5 martie 2025, de către Judecătoria Sebeș.

Acesta a fost condamnat la executarea unei pedepse privative de libertate de 1 an închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de conducere sub influența alcoolului.

Bărbatul a fost depus în Penitenciarul de Maximă Siguranță Aiud pentru executarea pedepsei.

