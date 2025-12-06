VIDEO | Bărbat din Brașov, REȚINUT de polițiștii din Alba Iulia: Este cercetat pentru înșelăciune după ce a convins mai mulți angajați ai unei firme să depună 17.000 de lei în conturi indicate de el
Bărbat din Brașov, REȚINUT de polițiștii din Alba Iulia: Este cercetat pentru înșelăciune după ce a convins mai mulți angajați ai unei firme să depună 17.000 de lei în conturi indicate de el
Un bărbat din Brașov a fost reținut de polițiștii din Alba Iulia și este cercetat pentru înșelăciune după ce a convins mai mulți angajați ai unei firme să depună 17.000 de lei în conturi indicate de el.
Potrivit IPJ Alba, la data de 5 decembrie 2025, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 30 de ani, din localitatea Lisa, județul Brașov, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune.
Din cercetări a reieșit că, în perioada 7 – 22 noiembrie 2025, bărbatul ar fi contactat telefonic angajați ai unor societăți comerciale din Alba Iulia, sub pretextul că este angajat al societăților în structura de contabilitate și i-ar fi convins să depună suma totală de 17.000 de lei, prin intermediul terminalelor de plată folosite pentru încasări, în conturile indicate de acesta.
Pentru documentarea activității infracționale, la data de 4 decembrie 2025, polițiștii au efectuat o percheziție domiciliară pe raza localității Lisa, județul Brașov, fiind descoperite și ridicate carduri bancare asociate aplicației folosite de bărbatul de 30 de ani și alte bunuri de interes pentru cauză.
În cursul zilei de azi, 6 decembrie 2025, bărbatul va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia, în vederea dispunerii unor măsuri legale.
Cercetările sunt continuate.
