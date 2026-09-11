VIDEO | Bărbat din Berghin, reținut de polițiștii din Vințu de Jos: A amenințat cu moartea un consătean de 27 de ani

Bărbat din Berghin, reținut de polițiștii din Vințu de Jos: A amenințat cu moartea un consătean de 27 de ani

Un bărbat din Berghin a fost reținut de polițiștii din Vințu de Jos după ce a amenințat cu moartea un consătean de 27 de ani.

Potrivit IPJ Alba, la data de 10 septembrie 2026, polițiștii Secției 2 de Poliție Rurală Vințu de Jos au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 37 de ani, din localitatea Berghin, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de amenințarea.

Din cercetări a reieșit că, în seara zilei de 9 septembrie 2026, bărbatul, în vârstă de 37 de ani, având un cuțit asupra sa, pe fondul unor discuții purtate în contradictoriu, în timp ce se afla pe un teren din localitatea Henig, l-ar amenințat cu acte de violență și cu moartea pe un bărbat, în vârstă de 27 de ani, din localitatea Berghin, provocându-i acestuia o stare de temere.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de amenințarea, în vederea stabilirii împrejurărilor în care s-a petrecut evenimentul.

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