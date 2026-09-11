S-a urcat pe un stâlp de electricitate și a furat camera de supraveghere a Primăriei Ighiu: Localnic de 36 de ani, reținut pentru furt calificat

Un bărbat de 36 de ani, din Ighiu, reținut de polițiști pentru furt calificat după ce s-a urcat pe un stâlp de electricitate și a furat camera de supraveghere a Primăriei Ighiu.

Potrivit IPJ Alba, la data de 10 septembrie 2026, polițiștii Secției 1 de Poliție Rurală Galda de Jos au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 36 de ani, din localitatea Ighiu, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat.

Din cercetări a reieșit că bărbatul, în vârstă de 36 de ani, în noaptea de 29/30 august 2026, ar fi escaladat un stâlp de electricitate, aflat pe raza localității Ighiu, și ar fi sustras o cameră de supraveghere video a domeniului public, care aparține Primăriei Comunei Ighiu.

Ieri, 10 septembrie 2026, pentru documentarea și probarea activității infracționale, polițiștii Secției 1 de Poliție Rurală Galda de Jos au pus în aplicare un mandat de percheziție domiciliară, în localitatea Ighiu, fiind descoperite și ridicate bunuri care prezintă interes pentru cauză.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat.

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