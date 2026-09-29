11 octombrie 2026 | „Tropote în Țara Vinului”, o nouă ediție a spectacolului de tracțiune și călărie din poligonul de la Micești: Programul complet

Bărbat de 68 de ani din Aiud, reținut de polițiști: A refuzat prelevarea de mostre biologice după ce a fost găsit la volanul unei mașini răsturnate pe DJ 107M, Colțești – Aiud Un bărbat de 68 de ani, din Aiud, a fost reținut pentru 24 de ore după ce a refuzat prelevarea de mostre biologice. […]