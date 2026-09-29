11 octombrie 2026 | „Tropote în Țara Vinului”, o nouă ediție a spectacolului de tracțiune și călărie din poligonul de la Micești: Programul complet
„Tropote în Țara Vinului”, o nouă ediție a spectacolului de tracțiune și călărie din poligonul de la Micești: Programul complet
În poligonul Jandarmeriei de la Micești se va desfășura duminică, 11 octombrie 2026, o nouă ediție a manifestării „Tropote în Țara Vinului”, un spectacol deja tradițional de tracțiune și călărie organizat de liberalii din Alba.
Programul complet al ediției a 12-a a manifestării „Tropote în Țara Vinului” este următorul:
*09:00-10:30: Primirea şi înregistrarea participanţilor
*10:30-11:00: Concurs de frumuseţe
*11:00-11:30: Concurs de viteză
*11:30-13:00: Concurs de tracţiune
*13:30-14:30: Festivitatea de premiere
*14:30-15:00: Spectacol folcloric
„Vino să experimentezi forța și viteza într-un spectacol unic de tracțiune și călărie!” – este îndemnul transmis de organizatori.
foto reprezentativă: arhivă
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