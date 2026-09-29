Cum va fi vremea în România până în 26 octombrie 2026: Temperaturi sub media multianuală la început de octombrie. Prognoza meteo pe 4 săptămâni, actualizată

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat, marți, 29 septembrie 2026, prognoza mete0 pe 4 săptămâni actualizată.

Conform estimărilor meteorologilor, începutul lunii octombrie aduce temperaturi sub normal în est, sud-est și centru, în timp ce ploile vor fi puține în aproape toată țara. Estimările ECMWF pentru intervalul 28 septembrie – 26 octombrie 2026 indică o evoluție treptată spre temperaturi ușor peste mediile climatologice, mai ales în jumătatea vestică, în a doua parte a lunii. Regimul precipitațiilor se va apropia de normal abia din a doua decadă a lui octombrie.

*Săptămâna 28.09.2026 – 05.10.2026

Temperaturile medii vor fi mai scăzute decât cele normale în regiunile estice, sud-estice și centrale, cu abaterile negative cele mai pronunțate în sud-est, iar în restul țării vor fi apropiate de cele normale.

Cantitățile de precipitații vor fi deficitare la nivelul întregii țări, cu un deficit mai accentuat în regiunile vestice, nordice și centrale.

*Săptămâna 05.10.2026 – 12.10.2026

Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele normale în regiunile vestice și sud-vestice, mai scăzute în sud-est, iar în restul țării vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă.

Cantitățile de precipitații vor fi ușor deficitare în cea mai mare parte a țării.

*Săptămâna 12.10.2026 – 19.10.2026

Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate în jumătatea vestică a țării, iar în rest vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă.

Cantitățile de precipitații vor fi, în general, apropiate de cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

*Săptămâna 19.10.2026 – 26.10.2026

Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele normale în cea mai mare parte a țării, iar în regiunile sud-estice vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă.

Cantitățile de precipitații vor fi, în general, apropiate de cele normale pentru această perioadă în majoritatea regiunilor.

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