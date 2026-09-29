Actualitate

Cum va fi vremea în România până în 26 octombrie 2026: Temperaturi sub media multianuală la început de octombrie. Prognoza meteo pe 4 săptămâni, actualizată

Ioana Oprean

Publicat

acum 20 de minute

în

De

Cum va fi vremea în România până în 26 octombrie 2026: Temperaturi sub media multianuală la început de octombrie. Prognoza meteo pe 4 săptămâni, actualizată

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat, marți, 29 septembrie 2026, prognoza mete0 pe 4 săptămâni actualizată. 

Conform estimărilor meteorologilor, începutul lunii octombrie aduce temperaturi sub normal în est, sud-est și centru, în timp ce ploile vor fi puține în aproape toată țara. Estimările ECMWF pentru intervalul 28 septembrie – 26 octombrie 2026 indică o evoluție treptată spre temperaturi ușor peste mediile climatologice, mai ales în jumătatea vestică, în a doua parte a lunii. Regimul precipitațiilor se va apropia de normal abia din a doua decadă a lui octombrie.

*Săptămâna 28.09.2026 – 05.10.2026

Temperaturile medii vor fi mai scăzute decât cele normale în regiunile estice, sud-estice și centrale, cu abaterile negative cele mai pronunțate în sud-est, iar în restul țării vor fi apropiate de cele normale.

Cantitățile de precipitații vor fi deficitare la nivelul întregii țări, cu un deficit mai accentuat în regiunile vestice, nordice și centrale.

*Săptămâna 05.10.2026 – 12.10.2026

Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele normale în regiunile vestice și sud-vestice, mai scăzute în sud-est, iar în restul țării vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă.

Cantitățile de precipitații vor fi ușor deficitare în cea mai mare parte a țării.

*Săptămâna 12.10.2026 – 19.10.2026

Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate în jumătatea vestică a țării, iar în rest vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă.

Cantitățile de precipitații vor fi, în general, apropiate de cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

*Săptămâna 19.10.2026 – 26.10.2026

Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele normale în cea mai mare parte a țării, iar în regiunile sud-estice vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă.

Cantitățile de precipitații vor fi, în general, apropiate de cele normale pentru această perioadă în majoritatea regiunilor.

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Traian Băsescu, despre un Guvern PSD-AUR: „Ce face președintele? Nu semnează decretele? Nu are cum…”

Ioana Oprean

Publicat

acum 51 de minute

în

29 septembrie 2026

De

Traian Băsescu, despre un Guvern PSD-AUR: „Ce face președintele? Nu semnează decretele? Nu are cum…” Fostul președinte Traian Băsescu critică dur partidele politice pentru rigiditatea negocierilor și pentru multitudinea de „linii roșii” care, în opinia sa, au blocat identificarea unei soluții la criza politică. Într-o intervenție la România TV, acesta a comentat și posibilitatea formării […]

Citește mai mult

Actualitate

Indexarea pensiilor în 2027? Avertisment al șefului Consiliului Fiscal: „Prudență!”

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

29 septembrie 2026

De

Indexarea pensiilor în 2027? Avertisment al șefului Consiliului Fiscal: „Prudență!” „România are nevoie de o rectificare, de un buget pentru 2027 care să fie credibil. Pentru continuarea consolidării fiscal-bugetare nu este nevoie de creșteri de taxe și impozite. Se poate proceda și la indexarea salariilor și pensiilor, dar aceasta să fie foarte prudentă. Lupta contra […]

Citește mai mult

Actualitate

Doliu în presa românească: Jurnalistul Patrick André de Hillerin a murit la 52 de ani

Ioana Oprean

Publicat

acum 14 ore

în

28 septembrie 2026

De

Doliu în presa românească: Jurnalistul Patrick André de Hillerin a murit la 52 de ani Jurnalismul românesc este în doliu după moartea lui Patrick André de Hillerin, unul dintre fondatorii Academiei Cațavencu și ai revistei Cațavencii. Jurnalistul s-a stins din viață la vârsta de 52 de ani, în urma unui accident vascular cerebral (AVC), potrivit […]

Citește mai mult