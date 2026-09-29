Traian Băsescu, despre un Guvern PSD-AUR: „Ce face președintele? Nu semnează decretele? Nu are cum…”
Traian Băsescu, despre un Guvern PSD-AUR: „Ce face președintele? Nu semnează decretele? Nu are cum…”
Fostul președinte Traian Băsescu critică dur partidele politice pentru rigiditatea negocierilor și pentru multitudinea de „linii roșii” care, în opinia sa, au blocat identificarea unei soluții la criza politică. Într-o intervenție la România TV, acesta a comentat și posibilitatea formării unui Guvern PSD-AUR, scenariu care ar intra în contradicție cu poziția exprimată de președintele Nicușor Dan, care a exclus în repetate rânduri participarea AUR la guvernare.
Traian Băsescu consideră că actualul blocaj este rezultatul unor condiții impuse de fiecare formațiune politică, fără disponibilitate reală pentru compromis.
„Toată lumea are câte o liniuță roșie. Cert este că aceste linii roșii au făcut imposibilă o soluție. Uitați-vă acum. Nici măcar nu sunt serioși”, a declarat fostul șef al statului.
Acesta l-a indicat pe liderul PSD, Sorin Grindeanu, drept unul dintre cei care ar putea contribui la deblocarea situației, amintind că social-democratul susținea anterior refacerea coaliției și continuarea programului de guvernare.
„Cine are astăzi ocazia să refacă coaliția? Chiar Grindeanu, dacă ar da votul pentru guvern. Deci sunt neserioși, lipsiți, aș spune chiar de decență. Ei cred că nu ținem minte ce au spus acum 5 luni”, a afirmat Traian Băsescu.
PSD-AUR, testul care ar putea pune președinția în fața unei situații complicate
Referindu-se la posibilitatea ca PSD să formeze o majoritate parlamentară alături de AUR, Traian Băsescu a ridicat problema limitelor constituționale ale refuzului prezidențial.
În opinia sa, dacă președintele ar desemna un premier din partea PSD, iar partidul ar obține ulterior susținerea AUR pentru formarea majorității, un eventual guvern ar putea primi votul de învestitură al Parlamentului.
„Ce face președintele? Nu semnează decretele? Nu are cum…”, a declarat fostul președinte.
Băsescu: Europa trebuie să se obișnuiască cu ascensiunea extremelor
În privința reacției europene la un eventual Executiv PSD-AUR, Băsescu a susținut că ascensiunea partidelor radicale reflectă schimbări electorale care nu mai pot fi ignorate.
Acesta a invocat evoluțiile politice din Germania și Franța și a pus creșterea susținerii pentru aceste formațiuni pe seama nemulțumirilor legate de migrație, politicile climatice și deciziile adoptate la Bruxelles.
„Va trebui să ne obișnuim. E o realitate care nu e căzută din cer. E o realitate a electoratului european”, a afirmat Traian Băsescu.
Guvernul Mureșan, în căutarea voturilor decisive
Guvernul Mureșan urmează să fie supus votului Parlamentului miercuri, 30 septembrie 2026, însă, în acest moment, nu dispune de cele 233 de voturi necesare pentru învestitură.
În acest context, o eventuală nominalizare a lui Sorin Grindeanu pentru funcția de premier rămâne un scenariu posibil. Liderul PSD a anunțat că este dispus să poarte discuții cu toate partidele parlamentare, inclusiv cu AUR, deschizând astfel noi perspective în negocierile pentru formarea viitorului Executiv.
sursa: News.ro
foto: arhivă
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