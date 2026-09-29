29 septembrie – Ziua internațională de conștientizare privind risipa alimentară. Acțiunile și recomandările DSVSA Alba
29 septembrie – Ziua internațională de conștientizare privind risipa alimentară. Acțiunile și recomandările DSVSA Alba
Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Alba marchează, în 29 septembrie 2026, Ziua internațională de conștientizare privind pierderile și risipa de alimente, un prilej de a reaminti importanța folosirii responsabile a alimentelor și a resurselor necesare producerii acestora.
Reducerea risipei alimentare reprezintă o responsabilitate comună, atât pentru operatorii din sectorul alimentar, cât și pentru consumatori. În același timp, orice măsură luată în acest sens trebuie să respecte cerințele privind siguranța alimentelor și protejarea sănătății consumatorilor.
DSVSA Alba a desfășurat și continuă să desfășoare acțiuni de verificare, informare și conștientizare a operatorilor din sectorul alimentar cu privire la măsurile pentru diminuarea risipei alimentare.
În cadrul acestor activități, inspectorii sanitari veterinari și pentru siguranța alimentelor urmăresc și promovează, între altele:
*vânzarea cu preț redus a produselor aflate aproape de limita datei durabilității minimale sau a datei-limită de consum, cu respectarea cerințelor legale;
*redistribuirea și donarea, în condiții de siguranță, a alimentelor către operatorii receptori, precum organizații sau bănci de alimente;
*gestionarea corespunzătoare a stocurilor și a materiilor prime de către operatorii din sectorul alimentar;
*facilitarea, de către operatorii din industria ospitalității, a posibilității consumatorilor de a lua la pachet, fără costuri suplimentare și în condiții corespunzătoare de ambalare, alimentele pe care nu le-au consumat;
*informarea operatorilor și a consumatorilor cu privire la măsurile prin care alimentele pot fi valorificate responsabil, fără a pune în pericol siguranța alimentară.
Un rol important îl au și consumatorii. Potrivit datelor prezentate de ANSVSA, gospodăriile generează peste 40% din totalul risipei alimentare la nivel național. O parte importantă a acesteia poate fi prevenită prin câteva gesturi simple.
DSVSA Alba recomandă consumatorilor să își planifice cumpărăturile și mesele, să verifice alimentele pe care le au deja acasă, să cumpere cantități adaptate nevoilor familiei, să depoziteze corect produsele și să congeleze surplusul atunci când acest lucru este posibil.
Este importantă și înțelegerea corectă a informațiilor de pe etichetă. Mențiunea „A se consuma până la…” este legată de siguranța produselor foarte perisabile și trebuie respectată. În schimb, „A se consuma de preferință înainte de…” se referă la perioada în care produsul își păstrează calitățile optime și nu înseamnă automat că alimentul devine nesigur imediat după acea dată, dacă a fost păstrat în condiții corespunzătoare.
Depozitarea corectă este, de asemenea, importantă atât pentru siguranța alimentelor, cât și pentru reducerea risipei. Produsele trebuie păstrate la temperaturile indicate de producător, iar alimentele din frigider trebuie organizate astfel încât să fie prevenită contaminarea încrucișată și să fie consumate cu prioritate cele achiziționate anterior.
Mâncarea înseamnă resurse, muncă, energie și timp. Reducerea risipei începe prin alegeri simple, făcute în fiecare zi: cumpărăm cât avem nevoie, păstrăm corect alimentele, folosim responsabil ceea ce cumpărăm și evităm să aruncăm produse care pot fi încă valorificate în condiții de siguranță.
DSVSA Alba va continua activitățile de informare, îndrumare și control, inclusiv în ceea ce privește aplicarea măsurilor destinate diminuării risipei alimentare.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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