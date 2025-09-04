Rămâi conectat

VIDEO | Bărbat de 66 de ani din Blaj, REȚINUT de polițiști pentru violare de domiciliu și agresiune sexuală asupra unei femei în vârstă de 77 de ani

Buzdugan Rebecca

Publicat

acum 3 ore

în

De

VIDEO | Un bărbat de 66 de ani din Blaj a fost REȚINUT de polițiști pentru violare de domiciliu și agresiune sexuală asupra unei femei în vârstă de 77 de ani

Un incident grav a avut loc la Blaj, unde polițiștii de investigații criminale au dispus reținerea, pentru 24 de ore, a unui bărbat în vârstă de 66 de ani. Acesta este bănuit de săvârșirea infracțiunilor de violare de domiciliu și agresiune sexuală, după ce ar fi intrat fără drept într-un imobil și ar fi încercat să întrețină relații intime cu o femeie de 77 de ani.

Potrivit IPJ Alba, la data de 3 septembrie 2025, polițiștii de investigații criminale din Blaj au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat de 66 de ani, din Blaj, care este cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de violare de domiciliu și agresiune sexuală.

Din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit că, fiind sub influența băuturilor alcoolice, bărbatul a pătruns, fără drept, într-un imobil din Blaj și ar fi încercat să întrețină relații intime cu o femeie de 77 de ani, care se afla în imobil, acțiunea fiind întreruptă de concubinul femeii.

În cursul zilei de azi, 4 septembrie 2025, bărbatul va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Blaj, pentru dispunerea măsurilor legale.

