VIDEO | Bărbat de 43 de ani găsit spânzurat. Și-a anunțat gestul într-un live pe rețelele sociale

Bărbat de 43 de ani găsit spânzurat. Și-a anunțat gestul într-un live pe rețelele sociale

Un bărbat de 43 de ani din Avrig s-a spânzurat după ce și-ar fi anunțat gestul într-un live pe rețelele de socializare. Poliția a confirmat decesul, iar trupul a fost transportat la morga Spitalului Județean Sibiu pentru efectuarea necropsiei.

În urma apariției în spatiul public a următoarelor imagini, Compartimentul Relații Publice, din cadrul IPJ Sibiu, este abilitat să comunice următoarele:

La data de 8 noiembrie 2025, la ora 07:52, IPJ Sibiu a fost sesizat, prin apel la numărul unic de urgență 112, cu privire la faptul că, într-o anexă a unui imobil din orașul Avrig, se află o persoană de sex masculin spânzurată.

La fața locului s-a deplasat un echipaj de poliție, care a constatat că aspectele sesizate se confirmă. Persoana a fost găsită fără semne vitale, fiind identificată ca un bărbat de 43 de ani, domiciliat în orașul Avrig.

Trupul bărbatului a fost transportat la morga Spitalului Județean Sibiu, în vederea efectuării necropsiei pentru stabilirea cauzei decesului.

Cercetările sunt continuate de către Poliția Orașului Avrig, în cadrul unui dosar penal, întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, pentru stabilirea împrejurărilor exacte în care s-a produs evenimentul.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI