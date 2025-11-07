TRAGEDIE în Aiud: Bărbat DECEDAT descoperit de o femeie pe stradă. Polițiștii fac cercetări

Un bărbat decedat, în vârstă de 62 de ani, a fost descoperit de către o femeie pe o stradă din Aiud, în dimineața zilei de 7 noiembrie. Polițiștii fac cercetări cu privire la acest caz.

Potrivit IPJ Alba, în dimineața zilei de 7 noiembrie 2025, polițiștii din municipiul Aiud au fost sesizați, prin SNUAU 112, de către o femeie cu privire la faptul că, pe strada Ion Creangă din Aiud, se află un bărbat decedat.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au identificat cadavrul unui bărbat, în vârstă de 62 de ani, din municipiul Aiud.

Cadavrul a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Alba, în vederea efectuării necropsiei și stabilirii cauzei decesului.

În cauză, polițiștii efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI