TRAGEDIE în Aiud: Bărbat DECEDAT descoperit de o femeie pe stradă. Polițiștii fac cercetări
Un bărbat decedat, în vârstă de 62 de ani, a fost descoperit de către o femeie pe o stradă din Aiud, în dimineața zilei de 7 noiembrie. Polițiștii fac cercetări cu privire la acest caz.
Potrivit IPJ Alba, în dimineața zilei de 7 noiembrie 2025, polițiștii din municipiul Aiud au fost sesizați, prin SNUAU 112, de către o femeie cu privire la faptul că, pe strada Ion Creangă din Aiud, se află un bărbat decedat.
Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au identificat cadavrul unui bărbat, în vârstă de 62 de ani, din municipiul Aiud.
Cadavrul a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Alba, în vederea efectuării necropsiei și stabilirii cauzei decesului.
În cauză, polițiștii efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.
