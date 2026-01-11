VIDEO | Bărbat de 39 de ani, din Stremț, REȚINUT pentru violență în familie și lovire sau alte violențe: A agresat 3 persoane pe fondul consumului de alcool

Bărbat de 39 de ani, din Stremț, REȚINUT pentru violență în familie și lovire sau alte violențe: A agresat 3 persoane pe fondul consumului de alcool

Duminică, 11 ianuarie 2026, polițiștii Secției 3 de Poliție Rurală Aiud au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 39 de ani, din localitatea Stremț, județul Alba, care este cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de violență în familie și lovire sau alte violențe.

Potrivit IPJ Alba, din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit că, în timp ce se afla pe raza comunei Stremț, împreună cu un bărbat de 52 de ani, cu o femeie de 22 de ani și cu fratele său, în vârstă de 29 de ani, i-ar fi agresat fizic, pe aceștia, pe fondul consumului de băuturi alcoolice.

În urma întocmirii formularului de evaluare a riscului, a reieșit risc iminent, fiind emis un ordin de protecție provizoriu, pentru o perioadă de 5 zile.

Bărbatul de 39 de ani va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Aiud, pentru dispunerea măsurilor legale.

video: IPJ Alba

