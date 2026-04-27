FOTO | Concursul Interjudețean „Târgul firmelor de exercițiu – Tineri Antreprenori”, organizat de Liceul Tehnologic Aiud: Au participat 84 de firme de exercițiu din 16 județe și două sectoare ale municipiului București

Concursul Interjudețean „Târgul firmelor de exercițiu – Tineri Antreprenori”, organizat de Liceul Tehnologic Aiud: Au participat 84 de firme de exercițiu din 16 județe și două sectoare ale municipiului București

Liceul Tehnologic Aiud a organizat cea de-a doua ediție a Concursului Interjudețean Interdisciplinar „Târgul firmelor de exercițiu – Tineri Antreprenori”, un eveniment dedicat dezvoltării competențelor antreprenoriale în rândul elevilor.

Competiția s-a desfășurat într-o atmosferă dinamică și inspirațională, într-un cadru elegant oferit de Garden by the Lake și Salon Georgia, parteneri strategici ai evenimentului, administrate de Adriana Duna.

Au participat 84 de firme de exercițiu (dintre care 24 cu prezență fizică), din 16 județe și două sectoare ale municipiului București, concursul fiind structurat pe 13 categorii. Elevii au impresionat prin creativitate, profesionalism și spirit antreprenorial, fiind recompensați cu premii.

Premiul pentru cea mai bună firmă participantă a fost câștigat de Firma de exercițiu „Ursulețul Creator” SRL.

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia a sprijinit procesul de jurizare și a fost prezentă prin Facultatea de Științe Economice, oferind diplome de susținere participanților. În comisia de jurizare au fost implicați și reprezentanți ai companiilor Miomar Universal, Coffee Break Flora și Garden by the Lake.

Organizatorii mulțumesc partenerilor strategici și sponsorilor – Miomar Universal, Coffee Break Flora, IVP Trofee, Office Direct și doamnei Miron Liliana – pentru sprijinul acordat.

Evenimentul reconfirmă importanța educației antreprenoriale în formarea viitorilor profesioniști.

