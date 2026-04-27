Tarife MAJORATE pe 8 trasee de transport județean din Alba: Cât vor costa biletele de autobuz pe rute de la Aiud și Blaj

Operatorul de transport rutier SC Excelent Trans SRL a solicitat modificarea tarifelor de călătorie practicate pentru serviciul public de transport persoane prin curse regulate pe traseele atribuite. Este vorba de 8 trasee de transport județean din Alba.

Un proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor de călătorie pentru serviciul public de transport judeţean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competenţă a UAT – Judeţul Alba, practicate de către operatorul de transport rutier Excelent Trans SRL pe traseele atribuite procedurilor de achiziție-licitație deschisă derulate prin intermediul SEAP, se află pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Alba de marți, 28 aprilie 2026.

Tarifele de călătorie aprobate prin prezenta hotărâre vor fi utilizate de către operatorul de transport rutier SC EXCELENT TRANS SRL, începând cu data de intrării în vigoare a acestei hotărâri, pe traseele:

-Aiud-Teiuș-Alba Iulia.
-Aiud-Livezile-Rimetea;
-Aiud-Rădești-Pețelca;
-Aiud-Ciuguzel
-Aiud-Ocna Mureș;
-Blaj-Bucerdea Grânoasă;
-Blaj-Bălcaciu-Cetatea de Baltă;
-Blaj-Biia.

Tarifele propuse pot fi văzute AICI.

Operatorul de transport rutier SC EXCELENT TRANS SRL va asigura afișarea tarifelor de călătorie aprobate prin prezenta hotărâre, la bordul autovehiculelor cu care efectuează serviciul public de transport județean de persoane prin curse regulate.

Din documentația depusă de către operator în susținerea cererilor de modificare, rezultă faptul că, din anul 2023, de când a fost aprobată modificarea tarifelor practicate de către acesta și până în prezent, au crescut anumite elemente de cheltuieli cum ar fi: cheltuielile cu combustibilul și lubrifianții, cheltuielile cu amortizarea, întreținerea, reparațiile, piesele de schimb, cele privind salariile și alte drepturi asimilate șoferilor, cheltuieli cu impozitele și taxele. De asemenea, a avut loc creșterea ratei inflației, potrivit comunicărilor INS.

