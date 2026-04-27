Curier Județean

FOTO | Echipa Liceului „HCC” Abrud, premiată la etapa regională a concursului de geografie Geomondis 2026: „Pasiune și creativitate”

Ioana Oprean

Echipa de elevi care a reprezentat Liceul „Horea, Cloșca și Crișan” Abrud a fost premiată la etapa regională a concursului de geografie „Geomondis” 2026, organizată la Facultatea de Geografie a Universității „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca. 

Formația Liceului „HCC” Abrud a obținut un Premiu special pentru prezentare și Mențiunea I.

Echipa a fost alcătuită din elevii Cristian Brujan (clasa a IX-a), Nayla-Maria Șerban (clasa a X-a), Mihai Paul Toader (clasa a XI-a) și Alexandru Pripon (clasa a XII-a).

„Prin pasiune, creativitate și multă muncă în echipă, elevii noștri au obținut o performanță deosebită, care ne umple inimile de mândrie!

Felicitări tuturor elevilor implicați și profesorului coordonator pentru dedicare și implicare! Continuați să visați, să învățați și să cuceriți noi culmi!”, au transmis reprezentanții liceului din Abrud.

Sportivii din Alba și antrenorii care au obținut performanțe deosebite la competițiile sportive interne și internaționale, premiați de Consiliul Județean. Câți bani vor primi și care sunt categoriile premiate

Sportivii din Alba și antrenorii care au obținut performanțe deosebite la competițiile sportive interne și internaționale oficiale vor fi premiați de Consiliul Județean Alba. Consiliul Județean […]

FOTO | Elevii Colegiului Tehnic „Apulum” Alba Iulia, premiați la Festivalul–Concurs Interjudețean „Adriana Popa” 2026, de la Sibiu

Sâmbătă, 25 aprilie 2026, 6 echipe de elevi ai Colegiul Tehnic Apulum Alba Iulia au participat la Festivalul–Concurs Interjudețean „Adriana Popa", organizat de Colegiul Tehnic „Cibinium" Sibiu. Elevii au prezentat proiecte (portofolii) în cadrul următoarelor secțiuni: Design vestimentar – […]

INCENDIU la o bucătărie de vară și un adăpost de animale din Mămăligani. Intervin pompierii din Câmpeni

Un incediu a izbucnit luni după-masa, în jurul orei 16.30, la o bucătărie de vară din Mămăligani, Mogoș. Intervin pompierii din Câmpeni pentru stingerea flăcărilor. Secția de pompieri Câmpeni intervine pentru stingerea unui incendiu în localitatea Mămăligani, comuna […]

