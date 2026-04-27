FOTO | Echipa Liceului „HCC” Abrud, premiată la etapa regională a concursului de geografie Geomondis 2026: „Pasiune și creativitate”

Echipa Liceului „HCC” Abrud, premiată la etapa regională a concursului de geografie Geomondis 2026: „Pasiune și creativitate”

Echipa de elevi care a reprezentat Liceul „Horea, Cloșca și Crișan” Abrud a fost premiată la etapa regională a concursului de geografie „Geomondis” 2026, organizată la Facultatea de Geografie a Universității „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca.

Formația Liceului „HCC” Abrud a obținut un Premiu special pentru prezentare și Mențiunea I.

Echipa a fost alcătuită din elevii Cristian Brujan (clasa a IX-a), Nayla-Maria Șerban (clasa a X-a), Mihai Paul Toader (clasa a XI-a) și Alexandru Pripon (clasa a XII-a).

„Prin pasiune, creativitate și multă muncă în echipă, elevii noștri au obținut o performanță deosebită, care ne umple inimile de mândrie!

Felicitări tuturor elevilor implicați și profesorului coordonator pentru dedicare și implicare! Continuați să visați, să învățați și să cuceriți noi culmi!”, au transmis reprezentanții liceului din Abrud.

