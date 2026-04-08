VIDEO | Băile Sărate din Ocna Mureș, în cursa pentru Destinația Anului 2026: Stațiunea balneară, în finala competiției. Votul tău poate decide câștigătorul

Băile Sărate din Ocna Mureș, în cursa pentru Destinația Anului 2026: Stațiunea balneară, în finala competiției. Votul tău poate decide câștigătorul

Băile Sărate Ocna Mureș se află în cursa pentru ,,Destinația Anului 2026″, categoria stațiuni balneare, după ce luni, 6 aprilie 2026, s-a deschis etapa de votare pentru cele mai apreciate destinații turistice din România.

Cu această ocazie, ziarulunirea.ro a discutat cu primarul din Ocna Mureș, Silviu Vințeler, despre posibilitatea ca Băile Sărate din Ocna Mureș să obțină un rezultat impresionant în cadrul ,,Destinația Anului 2026″, dar și despre diferite aspecte ale stațiunii balneare:

,,Ne bucurăm că într-un timp așa scurt am ajuns în finala clasamentului destinația anului”

Silviu Vințeler consideră că prezența Băilor Sărate în finala competiției „Destinația Anului 2026”, la categoria stațiuni balneare, confirmă succesul proiectului, un obiectiv care, la aproape trei ani de la deschidere, a reușit să se impună rapid în rândul celor mai apreciate destinații de acest tip din țara noastră:

,,Ne bucură foarte mult faptul că Băile Sărate Ocna Mureș s-au calificat în finala competiției «Destinația Anului 2026», la categoria stațiuni balneare. În 13 mai 2026, se împlinesc trei ani de la deschiderea acestui obiectiv, iar faptul că, într-un interval atât de scurt, am ajuns în finala unui astfel de clasament este un motiv de mândrie pentru noi. Un proiect care a funcționat încă de la prima zi de deschidere și ne bucurăm că, într-un timp așa scurt, în 3 ani de zile, am ajuns în finala clasamentului Destinația Anului”, a declarat primarul Silviu Vințeler.

Edilul a continuat prin a spune că succesul Băilor Sărate Ocna Mureș este confirmat și de faptul că mulți dintre clienții care au ajuns aici pentru prima dată au revenit ulterior, chiar de mai multe ori: ,,Asta este un lucru foarte important pentru noi, pentru că, dacă clientul revine, înseamnă că le-am satisfăcut doleanțele și s-au bucurat de tot ce înseamnă, tot ce oferă Băile Sărate”.

Băile Sărate de la Ocna Mureș aduc profit direct orașului

El a vorbit și despre impactul economic al Băilor Sărate Ocna Mureș, precizând că activitatea se autosusține și aduce beneficii directe orașului, atât prin locurile de muncă create, cât și prin profitul obținut de societate: ,,Nu numai că se autosusține, dar, oarecum, aduce și profit direct orașului, prin locurile de muncă și prin profitul care-l obține societatea, dar, indirect, sunt locurile de cazare care s-au dezvoltat foarte rapid, privatul s-a dezvoltat foarte repede”, a explicat Silviu Vințeler.

,,Avem cele mai mari șanse să ajungem în top 3” la Destinația Anului 2026

Primarul a mai menționat că există o posibilitate mare ca destinația din orașul său să se claseze în top trei în clasamentul Destinația Anului 2026, cateogira stațiuni balneare.

,,Eu zic că avem cele mai mari șanse să ajungem în top 3, pentru că băile de la Ocna Mureș sunt într-adevăr un proiect de succes și oamenii apreciază aceste proiecte de succes și apreciază locația unde se simt bine ca și unui client”, a spus în final Silviu Vințeler, edilul din Ocna Mureș.

Următoarele stațiuni balneare din România concurează pentru titlul ,,Destinația Anului”

Băile Sărate Ocna Mureș, Alba

Borsec, Harghita

Călimănești-Căciulata, Vâlcea

Covasna

Băile Govora, Vâlcea

Lacu Sărat, Brăila

Moneasa, Arad

Slănic Moldova, Bacău

Techirghiol, Constanța

Cum puteți vota Băile Sărate Ocna Mureș la competiția Anului 2026

Pentru a putea vota trebuie să accesezi următorul link: Tu decizi Destinația Anului 2026! Ulterior, trebuie să votați la cel puțin 5 cateogrii din cele 11 disponibile, după care apăsați ,,votează”.

Introduci adresa de email în josul paginii și apasă „Trimite vot!”. Confirmă votul prin accesarea linkului primit prin e-mail, iar procesul este complet.

