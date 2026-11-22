Ce înseamnă expresia „a freca menta”: Cum a ajuns să fie folosită de români atunci când cineva pierde vremea
Ce înseamnă expresia „a freca menta”: Cum a ajuns să fie folosită de români atunci când cineva pierde vremea
Expresia „a freca menta” este des folosită de români atunci când vor să spună că cineva pierde vremea sau nu face nimic util.
O auzim în conversațiile de zi cu zi, dar puțini se gândesc la originea ei. Deși astăzi are un sens mai degrabă ironic, povestea din spatele expresiei ar putea avea legătură cu un obicei din trecut, asociat cu rafinamentul și ospitalitatea.
Ce înseamnă expresia „a freca menta” și când o folosim
Expresia „a freca menta” este folosită atunci când vrem să exprimăm că cineva pierde timpul, nu face nimic folositor sau evită munca. Se folosește în conversațiile de zi cu zi, de obicei cu un ton ironic, atunci când ni se pare că o persoană stă degeaba în loc să se ocupe de lucrurile pe care le are de făcut. Totuși, povestea din spatele acestei expresii este diferită de sensul pe care îl are astăzi.
Care este originea expresiei „a freca menta”
Potrivit unei explicații despre originea ei, expresia ar avea legătură cu un obicei din Antichitate. Nobilii greci le-ar fi cerut servitorilor să frece mesele cu frunze de mentă, pentru ca încăperile să miroasă frumos atunci când se servea masa.
În secolele al XVIII-lea și al XIX-lea, grecii s-au răspândit în mai multe zone din Balcani și au adus cu ei diferite obiceiuri. Printre ele s-ar fi numărat și cel de a freca mesele cu mentă. Familiile înstărite din Țările Române ar fi preluat, la rândul lor, această practică, considerată un semn de rafinament și de bună primire a musafirilor.
Ce legătură are menta cu ideea de a pierde vremea
Menta lăsa un miros plăcut și o senzație de prospețime, apreciată mai ales în zilele călduroase de vară. În timp, însă, expresia ar fi căpătat un sens ironic. Se spune că unii servitori preferau să frece mesele cu mentă, în loc să se ocupe de treburi mai grele, precum tăiatul lemnelor sau căratul apei.
Cum a intrat expresia în limbajul de zi cu zi al românilor
În prezent, expresia „a freca menta” înseamnă a pierde vremea, a lenevi sau a evita să muncești. Potrivit DEX, este o formulare familiară, folosită atunci când vrem să spunem despre cineva că stă degeaba.
Expresia poate fi folosită și în glumă, între prieteni, atunci când unul dintre ei nu are nimic de făcut.
Ce alte expresii folosim atunci când vrem să spunem că cineva pierde timpul
Există mai multe expresii pe care le poți folosi atunci când vrei să spui că cineva pierde timpul. Iată câteva dintre ele:
• A tăia frunză la câini – a pierde vremea fără să faci nimic folositor.
• A bate apa-n piuă – a vorbi mult despre același lucru, fără să ajungi la o concluzie.
• A o lungi – a prelungi inutil o activitate sau o discuție.
• A freca ridichea – a pierde timpul sau a evita munca.
• A umbla teleleu – a hoinări fără un scop precis sau a pierde vremea pe drumuri.
• A bate pasul pe loc – a nu face progrese, chiar dacă depui efort sau continui o activitate.
• A o scălda – a evita un răspuns clar sau a încerca să ieși dintr-o situație prin explicații neconvingătoare.
• A sta cu mâinile în sân – a nu interveni sau a nu face nimic atunci când ar trebui să acționezi.
• A se învârti în jurul cozii – a evita să ajungi direct la subiect sau să rezolvi o problemă.
• A o freca la rece – expresie colocvială, folosită pentru a descrie lipsa de activitate sau evitarea muncii.
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