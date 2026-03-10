VIDEO | Autostrada A1: Stadiul fizic al lucrărilor pe secțiunea Tigveni-Curtea de Argeș se apropie de 90%. „Circulația se va deschide în 2026, cu 6 luni mai devreme decât termenul contractual”

Autostrada A1: Stadiul fizic al lucrărilor pe secțiunea Tigveni-Curtea de Argeș se apropie de 90%. „Circulația se va deschide în 2026, cu 6 luni mai devreme decât termenul contractual”

Stadiul fizic al lucrărilor pe secțiunea 4 (Tigveni-Curtea de Argeș) a autostrăzii Sibiu – Pitești se apropie de 90%, a anunțat, marți 10 martie 2026 Cristian Pistol, director general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

Potrivit lui Cristian Pistol, la tunelul Momaia (1.350 m) se montează instalațiile electrice și mecanice iar la 10 din cele 12 poduri s-au montat deja parapetele.

Constructorul austriac (PORR) este mobilizat acum pe cei 9,86 km ai șantierului cu 300 de oameni și peste 100 de utilaje.

„În acest ritm, anul acesta se deschide circulația inclusiv pe această secțiune, cu aproximativ 6 luni mai devreme față de termenul contractual (februarie 2027) și se va circula pe aproape 54 km din cei 122 km ai autostrăzii Sibiu-Pitești (A1).

În paralel continuă lucrările pe șantierele secțiunilor montane dintre Cornetu și Boița, în lungime totală de peste 68 km, care trebuie finalizate până în anul 2029”, a precizat Cristian Pistol.

video: Cristian Pistol / CNAIR

