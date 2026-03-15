VIDEO | Autostrada A1: 1.500 de oameni și peste 300 de utilaje grele pe șantierele secțiunii Cornetu-Tigveni: „Străpungerea” Carpaților, în ritm susținut

Autostrada A1: 1.500 de oameni și peste 300 de utilaje grele pe șantierele secțiunii Cornetu-Tigveni: „Străpungerea” Carpaților, în ritm susținut

„Mobilizarea este foarte bună pe Secțiunea 3 (Cornetu-Tigveni) a Autostrăzii Sibiu-Pitești (A1)! Progresul pe acest important contract de infrastructură rutieră din România a depășit pragul de 12%”, a anunțat, joi, 12 martie 2026, Cristian Pistol, director general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

„Asocierea de constructori italieni și români (Webuild-Tancrad) acționează cu 1.500 de muncitori și operatori, susținuți de peste 300 de utilaje grele.

În acest moment activitatea se desfășoară simultan în mai multe zone ale acestei secțiuni montane în lungime de 37,4 km:

– se lucrează la 15 din cele 54 de structuri prevăzute pe traseu,

– se pregătește platforma necesară lansării TBM-ului (utilajul gigant pentru forat tuneluri), care va începe execuția Tunelului Poiana (zona Portalului Sibiu),

– se lucrează la ecoductul din zona localității Racovița.

Avansează inclusiv execuția carcaselor de armătură pentru segmentele prefabricate ale tunelului ca și a grinzilor produse direct în fabricile special amplasate pe șantier, în zonele localităților Racovița și Cepari.

Proiectul, în valoare de 5,4 miliarde lei (fără TVA), este finanțat prin Programul Transport (#PT).

Secțiunea Cornetu-Tigveni este una dintre cele două secțiuni importante care vor traversa efectiv Carpații, asigurând circulația continua pe Coridorul Pan-European 4, care tranzitează România (Constanța – Nădlac), până la finalul anului 2029”, a menționat oficialul CNAIR într-o postare în mediul online.

