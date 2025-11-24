VIDEO | „AURORA” – cel mai amplu exercițiu național de Restaurare a Sistemului Electroenergetic Național în condiții de stres a testat în premieră un scenariu unic

„AURORA” – cel mai amplu exercițiu național de Restaurare a Sistemului Electroenergetic Național în condiții de stres a testat în premieră un scenariu unic

Șapte entitãți energetice, cu sprijinul de specialitate al Serviciului de Telecomunicații Speciale, au realizat cu succes sâmbãtã, 22 noiembrie 2025, cel mai amplu exercițiu de restaurare a Sistemului Electroenergetic Național. Cooperarea dintre Transelectrica, Hidroelectrica, Distribuție Energie Electricã Romania, ROMGAZ, Enevo Group, Nova Power & Gas și Eurowind Energy a reunit, în premierã, tehnologii clasice și soluții moderne într-un scenariu dificil, care a cerut decizii rapide, coordonare și sincronizare impecabile. Rezultatul demonstrat prin succesul exercițiului denumit simbolic „Aurora” evidențiazã pregãtirea profesionalã de înaltã calitate și dedicarea echipelor operative, capabile sã susținã funcționarea unui sistem energetic complex chiar și în condiții extreme.

Peste o sutã de specialiști tehnici și operativi din toate entitãțile implicate au participat la un exercițiu unic care a simulat un colaps total de tensiune, într-un scenariu apropiat de condițiile reale ale unui incident major, care indisponibilizeazã inclusiv rețelele de telecomunicații publice. Traseul de restaurare a pornit din Centrala Hidroelectricã Șugag și a integrat producție fotovoltaicã, sisteme de stocare și un grup termoenergetic clasic, pe un traseu care acoperã teritoriul central al Transilvaniei. La desfãșurarea acțiunii au asistat Secretarul de Stat din Ministerul Energiei, Pavel Casian Nițulescu, precum și reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apãrãrii Naționale, Serviciului Român de Informații și ai Serviciului de Telecomunicații Speciale.

Sub coordonarea Dispecerului Energetic Național din Transelectrica, echipele tehnice au lucrat în regim de interoperabilitate și sincronizare exemplare, pe baza protocoalelor operaționale. Exercițiul AURORA a evidențiat capacitatea de redresare a Sistemului Electroenergetic Național și soliditatea colaborãrii dintre actorii principali ai acestuia.

Exercițiul, care a înregistrat un succes important pentru specialiștii SEN, a fost realizat pentru prima datã prin cooperarea a șapte entitãți din Sistemul Electroenergetic Național, respectiv CNTEE Transelectrica SA, SPEEH Hidroelectrica SA, Distribuție Energie Electricã Romania (DEER), SNGN ROMGAZ SA, Enevo Group, Nova Power & Gas și Eurowind Energy, cu suportul tehnic al Serviciului de Telecomunicații Speciale. Scenariul a presupus și limitarea comunicațiilor publice, situație frecventã în condiții reale de crizã. În acest cadru, rolul sistemelor de telecomunicații speciale puse la dispoziție de Serviciul de Telecomunicații Speciale este esențial pentru reușita procesului de restaurare.

Exercițiul din Centrala Hidroelectricã Șugag încheie o serie de testãri inițiate de Transelectrica, în parteneriat cu Hidroelectrica, pe perioada acestui an, menite sã asigure pregãtirea tehnicã și operaționalã a sistemului pentru situații de urgențã. Acțiunea continuã demersurile similare realizate anterior la CHE Lotru, CHE Vidraru și CHE Porțile de Fier I.

În conformitate cu reglementările europene, în calitate de membru al rețelei de interconectare europene, în baza Regulamentului European nr. 2196/2017 privind codul rețelei pentru situații de urgență și restaurare, și a reglementărilor naționale, Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA, în calitate de operator de transport și sistem, are obligația de a testa anual o parte dintre măsurile prevăzute în Planul de Apărare și în Planul de Restaurare.

Apărarea și restaurarea Sistemului Electroenergetic Național sunt activități esențiale, care permit gestionarea unor situații de urgență și readucerea sistemului la starea normală de funcționare. Într-un context regional în care securitatea energetică devine tot mai importantă, aceste tip de exerciții contribuie la întărirea capacității de reacție rapidă, îmbunătățirea cooperării transfrontaliere în Europa de sud – est, precum și la creșterea rezilienței sistemului energetic național.

Despre entitățile implicate în exercițiu

COMPANIA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE TRANSELECTRICA SA este unicul operator de transport și sistem din România, cu rol-cheie pe piața de energie electrică din regiune, responsabil de gestionarea și operarea sistemului, precum de asigurarea schimburilor de energie electrică între România și țările cu care este interconectată în Europa Centrală și de Est, în calitate de membru ENTSO-E. Transelectrica, companie listată la Bursa de Valori București, gestionează o rețea electrică de transport alcătuită din 81 de stații electrice de transformare și peste 9.000 de kilometri de linii electrice aeriene de înaltă tensiune. Pentru următorii 10 ani, Compania gestionează un plan de dezvoltare a rețelei de 9,4 miliarde de lei. Mai multe informații sunt disponibile pe www.transelectrica.ro

SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE ÎN HIDROCENTRALE HIDROELECTRICA SA este cel mai mare producător de energie electrică din surse regenerabile din România și unul dintre cei mai importanți actori din sectorul energetic al Europei de Sud-Est. Cu un portofoliu de peste 6,3 GW capacitate instalată în hidrocentrale, cumulat cu parcul eolian de la Crucea, compania contribuie la securitatea energetică națională și la atingerea obiectivelor de decarbonizare stabilită de politicile UE.

Prin planul său de investiții 2025–2030, Hidroelectrica urmărește modernizarea integrală a infrastructurii hidroenergetice, dezvoltarea de noi capacități regenerabile – hidro, solar, eolian, stocare – și consolidarea poziției sale regionale ca producător integrat de energie verde. Mai multe informații sunt disponibile pe www.hidroelectrica.ro

DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA SA, parte a Grupului Electrica, este cel mai mare operator național de distribuție a energiei electrice și un actor strategic în arhitectura Sistemului Energetic Național. În urma fuziunii de la 1 ianuarie 2021 a celor trei societăți de distribuție (Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord, Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud și Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord) a luat naștere Distribuție Energie Electrică Romania S.A., care deservește în prezent 18 județe, reprezentând 40,7% (97.196 km²) din teritoriul României, cu o rețea care depășește 200.000 km. DEER își desfășoară activitatea în județele: Alba, Bihor, Brăila, Bistrița-Năsăud, Brașov, Buzău, Cluj, Covasna, Dâmbovița, Galați, Harghita, Maramureș, Mureș, Prahova, Satu Mare, Sălaj, Sibiu, Vrancea, și a atins numărul de 4.000.000 de utilizatori, devenind astfel operatorul de distribuție cu cel mai mare portofoliu de utilizatori, la nivel național. Mai multe informații sunt disponibile pe www.distributie-energie.ro.

SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE GAZE NATURALE ROMGAZ SA, cel mai mare producător și principal furnizor de gaze naturale din România, acoperă întregul lanț tehnologic al gazelor naturale: explorare, producție, depozitare, intervenții la sonde și transport tehnologic. Din 2013, compania este și producător de energie electrică, odată cu preluarea Centralei Termoelectrice Iernut. În 2022, ROMGAZ a achiziționat 50% din drepturile și obligațiile perimetrului offshore XIX Neptun Deep din Marea Neagră, consolidându-și rolul în dezvoltarea resurselor strategice de gaze și în creșterea securității energetice. Compania este admisă la tranzacționare pe piața Bursei de Valori din București, statul român deținând 70% din acțiuni. Mai multe informații sunt disponibile pe www.romgaz.ro.

ENEVO GROUP este o companie românească de energie și automatizări cu proiecte în 12 țări și birouri în România, Arabia Saudită, Spania și Germania. Fondată în 2014, oferă soluții în regenerabile, transport și distribuție, automatizări și securitate cibernetică. Cu peste 400 de angajați și expertiză tehnică solidă, compania lucrează cu clienți Forbes 500 și urmărește să devină un jucător global în rețele electrice verzi, digitale și sigure. Mai multe informații sunt disponibile pe www.enevogroup.com.

NOVA POWER & GAS, parte a Grupului E-INFRA, este o companie 100% românească, ce acoperă întregul lanț energetic: producție, furnizare, distribuție și investiții majore în infrastructură. Cu o producție anuală de peste 550 GWh – dintre care peste 350 GWh regenerabile, Nova contribuie activ la tranziția energetică prin dezvoltarea de capacități noi. În paralel, compania își consolidează poziția de lider în stocarea energiei, operând 150 MW/240 MWh BESS. Nova furnizează energie electrică și gaze naturale și dezvoltă proiecte esențiale pentru echilibrarea SEN, coordonate prin propriul Dispecerat Energetic. Mai multe informații sunt disponibile pe www.vreaulanova.ro.

EUROWIND ENERGY A/S este o companie daneză specializată în dezvoltarea, construcția și operarea de parcuri de energie regenerabilă. Portofoliul său include proiecte din domeniile eolian, solar, hidrogen, biogaz, soluții de conversie energie electrică în căldură (power-to-heat) și stocare în baterii. Activă pe piața locală din 2011, Eurowind Energy România dezvoltă și operează proiecte de energie regenerabilă, cu o echipă locală dedicată. Portofoliul companiei include patru parcuri solare operaționale – Hălchiu, Măgurele, Pufești și Teiuș – și un pipeline de aproximativ 7,5 GW în diferite stadii de dezvoltare. Până la finalul lui 2025, compania va ajunge la o capacitate operațională de 124 MW în România. Mai multe informații sunt disponibile pe www.eurowindenergy.com.

SERVICIUL DE TELECOMUNICAȚII SPECIALE (STS) este furnizor de servicii IT&C securizate pentru autoritățile statului român. STS dispune de infrastructuri de comunicații complexe, redundante și reziliente, care pot asigura soluții eficiente și sigure pentru comunicarea și cooperarea interinstituțională. Mai multe informații sunt disponibile pe www.sts.ro.

