VIDEO | Au început pregătirile la Târgul de Crăciun din Cetatea Alba Carolina: Patinoarul, caruselul și restul atracțiilor prind contur

Au început pregătirile la Târgul de Crăciun din Cetatea Alba Carolina: Patinoarul, caruselul și restul atracțiilor prind contur

Lucrările la Târgul de Crăciun din Cetatea Alba Carolina, care urmează să aibă loc în perioada 21 noiembrie 2025 – 11 ianuarie, sunt în plină desfășurare.

Primele materiale au fost deja aduse, iar muncitorii au început asamblarea lor pentru ceea ce urmează să devină un târg de neuitat pentru albaiulieni. Printre atracțiile din acest an se numără: patinoar, carusel, spectacole și diferite tentații gastronomice.

Astfel, „Parcul de Crăciun” al Municipiului Alba Iulia (n.a. Târgul de Crăciun 2025) o să fie amplasat în Piața Visconti de pe Latura de Vest a Cetății Alba Carolina, în perioada 21 noiembrie 2025 – 11 ianuarie 2026.

Se dorește ca evenimentul să ofere locuitorilor și turiștilor o experiență autentică a sărbătorilor de iarnă, printr-o combinație de activități recreative, gastronomie și spectacole dedicate tuturor categoriilor de public.

„Întreaga activitate comercială va asigurată și operată de către un agent economic care se va obliga să asigure întreaga logistică privind amenajarea și derularea activităților din cadrul „Parcului de Crăciun” (căsuțe/corturi, mese, scaune, bănci, ș.a.).

Prin derogare de la prevederile Hotărârii Consiliului local al municipiului Alba Iulia nr. 461/2024 se aprobă nivelul taxei de utilizare temporară a domeniului public din cadrul „Parcului de Crăciun” la un nivel de 0,1 lei/mp/zi. Comerciantul va suporta cheltuielile de racordare la rețeaua de alimentare cu energie electrică și consumul din perioada de funcționare”, se arată în proiectul de hotărâre ajuns pe masa consilierilor locali.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI