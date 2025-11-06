VIDEO | Au început pregătirile la Târgul de Crăciun din Cetatea Alba Carolina: Patinoarul, caruselul și restul atracțiilor prind contur
Au început pregătirile la Târgul de Crăciun din Cetatea Alba Carolina: Patinoarul, caruselul și restul atracțiilor prind contur
Lucrările la Târgul de Crăciun din Cetatea Alba Carolina, care urmează să aibă loc în perioada 21 noiembrie 2025 – 11 ianuarie, sunt în plină desfășurare.
Primele materiale au fost deja aduse, iar muncitorii au început asamblarea lor pentru ceea ce urmează să devină un târg de neuitat pentru albaiulieni. Printre atracțiile din acest an se numără: patinoar, carusel, spectacole și diferite tentații gastronomice.
Citește și: 21 noiembrie 2025 – 11 ianuarie 2026 | Târg de Crăciun în Cetatea Alba Carolina: Patinoar, carusel, spectacole și tentații gastronomice
Astfel, „Parcul de Crăciun” al Municipiului Alba Iulia (n.a. Târgul de Crăciun 2025) o să fie amplasat în Piața Visconti de pe Latura de Vest a Cetății Alba Carolina, în perioada 21 noiembrie 2025 – 11 ianuarie 2026.
Se dorește ca evenimentul să ofere locuitorilor și turiștilor o experiență autentică a sărbătorilor de iarnă, printr-o combinație de activități recreative, gastronomie și spectacole dedicate tuturor categoriilor de public.
„Întreaga activitate comercială va asigurată și operată de către un agent economic care se va obliga să asigure întreaga logistică privind amenajarea și derularea activităților din cadrul „Parcului de Crăciun” (căsuțe/corturi, mese, scaune, bănci, ș.a.).
Prin derogare de la prevederile Hotărârii Consiliului local al municipiului Alba Iulia nr. 461/2024 se aprobă nivelul taxei de utilizare temporară a domeniului public din cadrul „Parcului de Crăciun” la un nivel de 0,1 lei/mp/zi. Comerciantul va suporta cheltuielile de racordare la rețeaua de alimentare cu energie electrică și consumul din perioada de funcționare”, se arată în proiectul de hotărâre ajuns pe masa consilierilor locali.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
Dani Mocanu, condamnat la 4 ani de închisoare. Incidentul violent din 2022 i-a adus sentința DEFINITIVĂ
Dani Mocanu, condamnat la 4 ani de închisoare. Incidentul violent din 2022 i-a adus sentința DEFINITIVĂ Cântărețul de manele Dani Mocanu a fost condamnat definitiv la patru ani de închisoare. Hotărârea a fost pronunțată joi de Curtea de Apel Brașov, în dosarul deschis după un incident violent petrecut în vara anului 2022. Citește și: VIDEO| […]
Bani pentru 1 Decembrie 2025 la Alba Iulia: 900.000 de lei din fondul de rezervă al Guvernului pentru Ziua Națională. Ce sume vor primi Primăria și Consiliul Județean
Bani pentru 1 Decembrie 2025 la Alba Iulia: 900.000 de lei din fondul de rezervă al Guvernului pentru Ziua Națională. Ce sume vor primi Primăria și Consiliul Județean Guvernul României urmează să aprobe în ședința de joi, 6 noiembrie 2025, alocarea sumei de 900.000 lei din fondul de rezervă pentru Alba, pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate […]
FOTO | Ferma cu Omenie, furnizor al Casei Regale a României, pentru brânzeturi și lactate: ,,Este o recunoaștere care ne bucură și ne emoționează”
Ferma cu Omenie, furnizor al Casei Regale a României, pentru brânzeturi și lactate: ,,Este o recunoaștere care ne bucură și ne emoționează” Ferma cu Omenie, din Unirea, județul Alba, a primit distincția de Furnizor al Casei Regale a României, pentru brânzeturi și lactate, oferită de Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei Române, în prezența Alteței Sale […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Medicii din România vor putea refuza să acorde îngrijire medicală pacienților agresivi verbal și fizic. Alte situații în care pacienților li se poate refuza îngrijirea medicală
Medicii din România vor putea refuza să acorde îngrijire medicală pacienților agresivi verbal și fizic. Alte situații în care pacienților...
Afaceristul Fănel Bogoș, ridicat de procurorii DNA. Ar fi plătit milioane pentru o întâlnire cu premierul Ilie Bolojan
Afaceristul Fănel Bogoș, ridicat de procurorii DNA. Ar fi plătit milioane de euro pentru o întâlnire cu premierul Ilie Bolojan...
Știrea Zilei
Dani Mocanu, condamnat la 4 ani de închisoare. Incidentul violent din 2022 i-a adus sentința DEFINITIVĂ
Dani Mocanu, condamnat la 4 ani de închisoare. Incidentul violent din 2022 i-a adus sentința DEFINITIVĂ Cântărețul de manele Dani...
VIDEO | Au început pregătirile la Târgul de Crăciun din Cetatea Alba Carolina: Patinoarul, caruselul și restul atracțiilor prind contur
Au început pregătirile la Târgul de Crăciun din Cetatea Alba Carolina: Patinoarul, caruselul și restul atracțiilor prind contur Lucrările la...
Curier Județean
FOTO | Acțiune pentru siguranța cetățenilor în Aiud: Poliția, Jandarmeria și Poliția Locală au acționat în piața municipală și în apropierea centrelor comerciale
Acțiune pentru siguranța cetățenilor în Aiud: Poliția, Jandarmeria și Poliția Locală, împreună pentru un oraș mai sigur Siguranța cetățenilor rămâne...
FOTO | INCENDIU la un bar din Câmpeni! Flăcările se manifestă pe o suprafață de 50 de metri. Intervin pompierii
Incendiu la un bar din Câmpeni. Pompierii intervin cu două autospeciale și un echipaj medical Secția de pompieri Câmpeni intervine,...
Politică Administrație
Fosta consilieră USR Carmen Spătăcean obține în justiție suspendarea ordinului de prefect prin care a fost demisă din Consiliul Local Blaj. Femeia a fost exclusă din partid după un conflict cu conducerea organizației USR Alba
Fosta consilieră USR Carmen Spătăcean obține în justiție suspendarea ordinului de prefect prin care a fost demisă din Consiliul Local...
FOTO | Un sat din comuna Sântimbru, în continuă dezvoltare: Mai multe străduțe, modernizate. Primar: ,,Pentru noi, fiecare gospodărie este importantă”
Un sat din comuna Sântimbru, în continuă dezvoltare: Mai multe străduțe, modernizate. Primar: ,,Pentru noi, fiecare gospodărie este importantă” Localitatea...
Opinii Comentarii
MESAJE de SFANTUL MIHAIL şi GAVRIIL 2025. Ce sms-uri şi urări de „La mulţi ani” puteţi trimite celor dragi de ziua numelui
Mesaje şi SMS-uri de Sfinţii Mihail şi Gavriil 2025 – Urări și felicitări de „La mulţi ani” pentru: Mihail, Gavril,...
6 noiembrie | Sfântul Pavel Mărturisitorul, sărbătoare importantă în calendarul ortodox
6 noiembrie | Sfântul Pavel Mărturisitorul, sărbătoare importantă în calendarul ortodox Pe data de 6 noiembrie, în fiecare an, este...