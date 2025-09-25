VIDEO | Arena „Ridichea” prinde contur: Au început lucrările de amenajare a tribunei și vestiarelor stadionului din Tiur-Blaj

Au început lucrările de amenajare a tribunei și vestiarelor stadionului din Tiur-Blaj

Au început de câteva zile lucrările de amenajare a tribunei și vestiarelor stadionului din Tiur, a anunțat, joi, 25 septembrie 2025, primarul municipiului Blaj, Gheorghe Valentin Rotar.

„Este o lucrare importantă pentru comunitate. Valoarea totală a lucrărilor este de aproximativ 1,2 milioane de lei.

Lucrările vor fi finalizate în luna mai 2026”, a precizat edilul din Blaj.

Potrivit acestuia, odată încheiate lucrările, terenul de joc amenajat în cursul anului trecut va putea fi folosit inclusiv la meciuri oficiale de fotbal din Liga 3.

„Din păcate va mai dura până vom putea trece la reabilitarea tribunei și a pistei stadionului din Parcul „Avram Iancu”. Motivul este unul singur: încă nu am finalizat lucrările la bibliotecă, investiție la care nu se luccrează în ritmul cel mai bun.

Un lucru este cert: Blajul se va alege cu o nouă bază sportivă, Arena „Ridichea”, cum îi spun tiurenii. Va fi o bază sportivă atât pentru sportul de semiperformanță, cât și pentru sportul de masă”, a mai afirmat primarul Gheorghe Valentin Rotar.

